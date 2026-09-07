Wiadomo, co będzie robić Meghan Markle w Wielkiej Brytanii! Boi się jednej rzeczy

Czym zajmie się Meghan Markle w Wielkiej Brytanii? Media publikują pierwsze plotki

Meghan Markle i książę Harry niedawno zaszokowali świat, ogłaszając, że po kilku latach od pamiętnej rezygnacji z funkcji pracujących członków rodziny królewskiej jednak zdecydowali się wrócić do Wielkiej Brytanii na stałe. Na temat powodów takiej kompletnie niespodziewanej decyzji krąży wiele plotek i teorii. No i co właściwie będzie robić całymi dniami Meghan Markle w Wielkiej Brytanii? To pytanie zadaje sobie niejeden obserwator życia brytyjskiej rodziny królewskiej. Są już pierwsze przecieki z obozu Sussexów! Jak twierdzi „The Sunday Times”, 45-letnia księżna planuje wrócić do działalności charytatywnej. Z czasem jej spotkania i akcje mają być również pokazywane publicznie. Tak, jakby chciała znów być pracującym członkiem rodziny królewskiej, ale bez nazywania tego w taki sposób?

Jak dodaje wspomniane źródło, Meghan Markle i książę Harry martwią się teraz nie kwestią pracy, ale dziećmi. 7-letni Archie i 5-letnia Lilibet idą do nowej szkoły. Ich rodzice są zdania, że podwożenie ich tam może rodzić kłopoty, w tym te związane z bezpieczeństwem. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Harry procesował się z własnym państwem o ochronę policyjną i proces ten przegrał, przez co teraz musi płacić wielkie koszty sądowe. Argumentował, że nie może przylatywać do Anglii z całą rodziną z powodów bezpieczeństwa, a teraz przyleciał na stałe, co trudno zrozumieć.

Bezrobotna Meghan chce pomagać bezrobotnym. Nowy plan księżnej Sussexu

– Nadal rozpakowują się w domu i dochodzą do siebie po zmianie czasu – powiedziało źródło gazety. Jak dodało, Harry i Meghan kupują dzieciom mundurki szkolne i starają się robić to tak, aby nie zostać rozpoznanymi. – Chcieli wrócić, cieszą się, że znów tu są i z tego, co ich czeka – twiedzi osoba z otoczenia pary. Meghan zamierza także odnowić kontakty z osobami i organizacjami, z którymi współpracowała wcześniej. Jedną z nich jest Smart Works. Organizacja pomaga bezrobotnym i znajdującym się w trudnej sytuacji kobietom w znalezieniu pracy. Oferuje im m.in. ubrania na rozmowy kwalifikacyjne i przygotowanie do spotkań z pracodawcami.

Meghan zaczęła wspierać Smart Works po ślubie z Harrym w 2018 roku. Była to również jedna z organizacji, z którymi utrzymywała kontakt po rezygnacji z obowiązków członka rodziny królewskiej.

Z kolei Harry ma szybciej wrócić do publicznych wystąpień. W najbliższym czasie spodziewany jest m.in. na dorocznej gali WellChild Awards. Para pracuje też nad nowymi zasadami relacjonowania przez media swoich publicznych wystąpień.

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat

How Meghan Markle’s charity feels about Duchess of Sussex’s UK return https://t.co/1KVmkmbqPJ pic.twitter.com/UFpq4d2Ndt— Page Six (@PageSix) September 4, 2026