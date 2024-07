Wielka katastrofa kolejowa w Rosji! Zabici i setka rannych

Katastrofa kolejowa w Rosji! Pociąg z tysiącem pasażerów zderzył się z ciężarówką i wypadł z torów. Są zabici i setka rannych

Wielka katastrofa kolejowa w Rosji! Jak przekazują dziś, 29 lipca rosyjskie media, pod Wołgogradem w południowo-zachodniej części kraju wykoleił się pociąg pasażerski jadący z Kazania do Adler w okolicy Soczi. Z torów wypadło aż osiem wagonów pełnych pasażerów. Zapewne było wśród nich wiele rodzin z dziećmi udających się na wakacje do popularnego latem wśród Rosjan Soczi. Poszkodowanych zostało około stu osób! W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy pokazujące miejsce dramatu i wywrócone pociągi oraz ludzi, którzy kręcą się w rejonie wagonów.

W akcji ratowniczej bierze udział 320 osób oraz 100 jednostek straży pożarnej i innych służb

Nowsze doniesienia wskazują na to, że zginęły dwie osoby, jednak może się to jeszcze zmienić. Pociągiem jechało blisko tysiąc osób. Jak doszło do wykolejenia pociągu relacji Kazań-Adler? Wiadomo, co według wstępnych ustaleń było przyczyną dramatu. Według rosyjskich mediów maszynista próbował bezskutecznie wyhamować przed ciężarówką Kamaz, która niespodziewanie wjechała na przejazd kolejowy. W akcji ratowniczej bierze udział 320 osób oraz 100 jednostek straży pożarnej i innych służb, o czym poinformowało ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

In the Russian Volgograd region, 8 passenger cars of a train derailed as a result of a collision with a truck. According to various estimates, from 20 to 100 people were injured. pic.twitter.com/NCWzY0KhWl— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2024

Russian media report a passenger train crash in Volgograd region of Russia. According to them, the train clashed with a truck. Over 100 people were injured. pic.twitter.com/437HmDFLa9— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 29, 2024

