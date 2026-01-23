Wielka przemiana Katy Perry! Nie uwierzysz, gdy ją zobaczysz

Katy Perry zupełnie zmieniła swój styl, odkąd zaczęła spotykać się z byłym premierem Kanady Justinem Trudeau

Szalone kostiumy był zawsze znakiem firmowym Katy Perry. Piosenkarka śmiało odsłaniała ciało w baśniowych kreacjach - i na koncertach, i w teledyskach na czerwonym dywanie. Ale w życiu gwiazdy ostatnio wiele się zmieniło. Odkąd Katy Perry spotyka się z byłym premierem Kanady, zmieniła się nie do poznania. Media piszą, że gwiazda stylizuje się wręcz na pierwszą damę. Sławna piosenkarka i Justin Trudeau są oficjalnie parą od grudnia. Najwyraźniej Katy stwierdziła, że u boku polityka wyglądałaby nieco niezręcznie, gdyby przykładowo założyła zamiast nobliwego żakietu swój biustonosz w kształcie babeczek z wisienkami. Postanowiła więc schować fikuśne fatałaszki gdzieś głęboko w szafie i zaopatrzyła się w stroje z zupełnie innej bajki. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos piosenkarka zaprezentowała się w stonowanych stylizacjach. Pierwszego dnia wybrała komplet Jacquemus: dzianinową spódnicę i kardigan uzupełnione dużymi kolczykami i okularami tej samej marki. Kolejnego dnia postawiła na nowoczesną wersję biznesowego uniformu - granatową marynarkę Muglera z wycięciami i dopasowane spodnie.

Pogłoski o romansie krążyły od miesięcy. Parę przyłapano nawet na jachcie

Pierwsze oficjalne publiczne pojawienie się pary miało miejsce w grudniu, choć pogłoski o ich romansie krążyły od miesięcy. W lipcu TMZ opublikowało zdjęcia, na których Trudeau i Perry widoczni są razem na jachcie u wybrzeży Kalifornii – obejmują się i całują. Wcześniej, na początku roku, widziano ich na kolacji w Montrealu, a kilka dni później Trudeau pojawił się na koncercie Perry w ramach trasy „Lifetimes”, również w Kanadzie. Spekulacje nasiliły się po tym, jak byli już wtedy w separacji ze swoimi wcześniejszymi partnerami – Perry z aktorem Orlando Bloomem, a Trudeau po głośnym rozwodzie z żoną Sophie Grégoire-Trudeau, ogłoszonym w 2023 roku.

Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstali się latem 2025 roku

Na początku lipca wyszło na jaw, że piosenkarka Katy Perry i aktor Orlando Bloom rozstają się. Para zaczęła się spotykać 10 lat temu, mają 6-letnią córkę Daisy Dove. „W związku z ogromnym zainteresowaniem i dyskusjami na temat związku Orlando Blooma i Katy Perry, ich przedstawiciele potwierdzili, że Orlando i Katy w ciągu ostatnich miesięcy zmienili swoje relacje, koncentrując się na rodzicielstwie. Pozostają rodziną, ponieważ ich wspólnym priorytetem jest – i zawsze będzie – wychowanie córki w miłości, stabilności i wzajemnym szacunku” – poinformowano według "Page Six" we wspólnym oświadczeniu aktora i piosenkarki.

Justin Trudeau ogłosił swój rozwód dwa lata temu

Justin Trudeau (51 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (48 l.) w sierpniu 2023 roku ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa. „Sophie i ja chcielibyśmy podzielić się wiadomością o tym, że po wielu trudnych i pełnych refleksji rozmowach podjęliśmy decyzję o separacji. Jak zawsze pozostajemy bliską rodziną, czujemy głęboką miłość do siebie nawzajem i do wszystkiego, co razem zbudowaliśmy i nadal budujemy. Dla dobra naszych dzieci prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Dziękuję" - głosi oświadczenie Justina Trudeau. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

Future first lady? Katy Perry swaps her signature wild style for conservative chic with Justin Trudeau https://t.co/exj6za3orh pic.twitter.com/KzK4OWQ6Md— Page Six (@PageSix) January 21, 2026

