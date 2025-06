Wielka rywalka Agnieszki Radwańskiej kończy karierę! Ogłosiła to wszem wobec

Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu, Czeszka Petra Kvitova, poinformowała w mediach społecznościowych, że za kilka miesięcy planuje zakończyć tenisową karierę. Informacja pojawiła się dzień po tym, jak 35-letnia zawodniczka otrzymała tzw. dziką kartę w Wimbledonie. "Jestem podekscytowana i nie mogę się doczekać, aby ponownie rozkoszować się pięknem gry w Wimbledonie, miejscu, które wiąże się z najcenniejszymi wspomnieniami w mojej karierze" – napisała Kvitova.

Petra Kvitova kończy karierę

"Chociaż nie jestem jeszcze do końca pewna, jak będzie wyglądać moja gra na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych, to mam zamiar zakończyć karierę w US Open w Nowym Jorku pod koniec tego lata" - dodała.

W Wimbledonie triumfowała dwukrotnie - w 2011 i 2014 roku. W 2011 wygrała też Turniej Mistrzyń, a pięć lat później wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W światowym rankingu osiągnęła pozycję wiceliderki, a także pomogła czeskiej reprezentacji zdobyć sześć trofeów w Pucharze Federacji, znanym obecnie jako Puchar Billie Jean King. Łącznie Kvitova wygrała 31 turniejów rangi WTA.

Czeszka ostatni raz grała w wielkoszlemowym Wimbledonie w 2023 roku, a jej syn przyszedł na świat podczas zeszłorocznego turnieju w Londynie. Do gry powróciła w lutym podczas turnieju w Austin w Teksasie po 17 miesiącach przerwy. Obecnie zajmuje 572. miejsce w rankingu WTA. "Tenis dał mi wszystko. Kocham ten sport" - podsumowała Kvitova, przed którą ostatni występ w Wimbledonie. Wielkoszlemowy turniej na kortach trawiastych rozpocznie się już 30 czerwca i potrwa do 13 lipca.

