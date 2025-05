Wielka wojna Meghan Markle z królową mody! Ujawniono powód

Meghan Markle zakazana przez Annę Wintour! Żona księcia Harry'ego wojuje nie tylko z rodziną królewską

Trudno o bardziej kontrowersyjną postać na salonach, niż Meghan Markle. Żona księcia Harry'ego od lat jest odsądzana przez plotkarską prasę od czci i wiary, ale trzeba przyznać, że nie pomogła sobie wieloma wypowiedziami o rodzinie królewskiej i nie tylko. Teraz pojawiły się nowe doniesienia. Jak pisze "Daily Mail", Meghan Markle skrycie wojuje z królową światowej mody, czyli Anną Wintour. Legendarna pani redaktor "Vogue" podobno wydała surowe rozkazy, by księżna Sussexu trzymała się z dala od łamów jej magazynu. A wszystko przez pewien incydent, który sprawił, że Meghan naraziła się władczyni mody!

Szefowa słynnego magazynu „zirytowała się całym mikrozarządzaniem zespołu księżnej Sussex” i wydała na nią bana!

Jeszcze we wrześniu 2022 roku, kiedy to Markle miała wystąpić w "Vogue" i opowiedzieć o swojej działalności charytatywnej. Jak to ona, chciała dyrygować wszystkim i w końcu przesadziła. Według "DM" szefowa słynnego magazynu „zirytowała się całym mikrozarządzaniem zespołu księżnej Sussex” i wydała na nią bana! Podobno jej zespół „nalegał na określone hasła reklamowe”. „Anna się o tym dowiedziała i po prostu ją zbanowała, mówiąc: „To koniec. Nie chcemy tego robić”. I tak nie dostała okładki, a myślę, że nawet nie dostała artykułu. Anna była wkurzona. Anna była sfrustrowana całym tym mikrozarządzaniem i po prostu powiedziała: „W porządku. To koniec. Nie może mieć okładki, a my nie zrobimy artykułu”. Ostatecznie gwiazdą okładki brytyjskiego wydania "Vogue" we wrześniu 2022 roku została Linda Evangelista.

