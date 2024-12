Wielka zdrada w rodzinie królewskiej?! "Książę sprzeda sekrety pałacu"

Kolejny brytyjski książę wyda sensacyjną autobiografię? Andrzej może zdradzić sekrety rodziny królewskiej

W brytyjskiej rodzinie królewskiej może wybuchnąć jeszcze gorszy skandal niż ten, który wywołała ucieczka księcia Harry'ego i Meghan Markle do Ameryki! "Daily Mail" pisze, że po kraju niosą się sensacyjne plotki na temat kolejnej osoby, która podobno chce napisać intymną autobiografię i sprzedać rodzinne sekrety w zamian za słoną sumkę. O kogo chodzi? Taki ruch rozważa ponoć książę Andrzej, bohater słynnego skandalu z Jeffreyem Epsteinem i nieletnią "seksualną niewolnicą" w rolach głównych. Póki żyła królowa, Andrzej nie musiał obawiać się o dach nad głową, ale gdy królem został Karol, sytuacja diametralnie się zmieniła. Król chce, by wyrzucony ze stanowiska pracującego członka rodziny królewskiej Andrzej wyprowadził się z wystawnej rezydencji Royal Lodge do znacznie skromniejszego Frogmore Cottage. Przestał już opłacać ochronę młodszego brata, ale on tkwi w wielkiej willi i nie zamierza nigdzie się wyprowadzać. Tymczasem umowa najmu na 75 lat podpisana w 2003 roku zakłada płacenie ćwierć miliona funtów rocznie i pokrywanie wydatków remontowych. Podobno książę Andrzej rozważa dorobienie poprzez wydanie osobistej autobiografii, w której zdradziłby parę pikantnych sekretów rodzinnych. Jedni sądzą, że to realna perspektywa wobec determinacji i rozżalenia upadłego księcia, inni w to powątpiewają, ale plotki już krążą, a to, że Andrzej miałby o czym pisać, nie jest poddawane w wątpliwość przez nikogo spośród odpytywanych przez brytyjskich dziennikarzy ekspertów.

Afera Jeffreya Epsteina i książę Andrzej. O co chodziło?

Na początku 2024 roku sędzia rozpatrująca sprawę jednej z ofiar amerykańskiego pedofila i stręczyciela nieletnich Jeffreya Epsteina, Virginii Giuffre, ujawniła dokumenty z wytoczonego przez nią procesu. Odtajniono m.in. nazwiska 177 osób powiązanych na różne sposoby z Epsteinem. Przewija się tam również nazwisko księcia Andrzeja, syna Elżbiety II i brata króla Karola III. Giuffre w zeznaniach wymienia księcia Andrzeja jako osobę, z którą kazano jej współżyć, gdy była nieletnią "seksualną niewolnicą". Parę lat temu pozwała go w sprawie cywilnej. Książę zaprzeczał oskarżeniom, ale zapłacił kobiecie ogromne odszkodowanie, by uniknąć procesu, a królowa Elżbieta II pozbawiła go patronatów i tytułów wojskowych oraz funkcji pracującego członka rodziny królewskiej. Jeffrey Epstein został aresztowany pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych w 2019 roku, powiesił się w areszcie oczekując na proces, co wywołało wiele spekulacji. Wcześniej już odsiadywał karę za wykorzystywanie seksualne nieletnich kobiet w 2008 roku, był wtedy uwięziony na 13 miesięcy. Za kraty trafiła także jego wspólniczka i przyjaciółka Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy w sprawę Epsteina i Maxwell zamieszanych jest więcej sławnych ludzi? Tak, to pewnie wierzchołek góry lodowej Nie, to zapewne rozdmuchana sprawa

Could Andrew 'do a Harry and Meghan' and sell royal secrets for cash if King Charles continues to pressure him out of Royal Lodge? Rumours swirl that the fallen prince might write a book in desperate bid for money to stay at his 30-room mansion https://t.co/srwxNkkbIq pic.twitter.com/63KTfVBPsL— Mail+ (@DailyMailUK) December 7, 2024

QUIZ. Zupełnie nowy quiz o brytyjskiej rodzinie królewskiej! Jesteś specem od księżnej Kate, Meghan i króla Karola? Pytanie 1 z 10 Kto w tym roku przestał pojawiać się publicznie i wywołał falę teorii spiskowych? Księżniczka Eugenia Księżna Kate Książę Harry Następne pytanie