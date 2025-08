Wielki atak Putina, rośnie liczba zabitych. Troje dzieci zginęło w bloku

Rośnie liczba rosyjskiego ataku na Kijów. 28 zabitych, w tym troje dzieci. Najmłodsza ofiara ma dwa lata

Ratownicy nadal przeszukują gruzy bloku w Kijowie, w który w nocy z 30 na 31 lipca trafiła rosyjska rakieta. Dokonują kolejnych tragicznych odkryć. Liczba ofiar wynosi obecnie 28, wśród nich jest troje dzieci w wieku 2,6 i 17 lat. Rannych zostało 159 osób, w tym 16 dzieci. Na zdjęciach i filmach, które pokazuje w mediach społecznościowych między innymi prezydent Wołodymyr Zełenski, widać wielką skalę zniszczeń. Znaczna część budynku w dzielnicy Swiatoszynska zmieniła się w stertę gruzu. Pod nim nadal mogą być ludzie. Na jednym z filmów widać, jak ratownicy biegną, niosąc rannego małego chłopca. Nie wiadomo, czy jest wśród rannych, czy jednak nie przeżył.

"W nocy i nad ranem ratownicy wydobyli spod zawałów bloku w dzielnicy Swiatoszynska dziesięć ciał zabitych, w tym dziecka w wieku dwóch lat. Liczba ofiar rosyjskich ataków na stolicę z nocy 31 lipca wzrosła do 26 osób, w tym trojga dzieci" – przekazała DSNS na Telegramie. Potem Meduza informowała o dwóch kolejnych zabitych. Na miejscu tragedii pracują psycholodzy DSNS, którzy udzielili pomocy 112 osobom. Akcja ratunkowa trwa.

"Dziś świat po raz kolejny ujrzał odpowiedź Rosji na nasze pragnienie pokoju, podzielane przez Amerykę i Europę. Nowe, demonstracyjne zabójstwa. Dlatego pokój bez siły jest niemożliwy. Ale zmuszenie Moskwy do zawarcia pokoju, zmuszenie jej do prawdziwych negocjacji – wszystkie niezbędne do tego narzędzia znajdują się w rękach naszych partnerów. Liczymy na to, że wszystko, co Ameryka i Europa teraz głoszą w tym kierunku, zostanie zrealizowane" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski. Tymczasem pomału upływa termin ultimatum, jakie Donald Trump wystosował wobec Putina. Powiedział, że jeśli nie podpisze porozumienia kończącego wojnę w ciągu 10 dni, zastosuje wobec Rosji nowe sankcje i nałoży kolejne cła. Jeśli prezydent USA dotrzyma słowa, a Rosja nie zastosuje się do amerykańskich apeli, sankcje i cła zostaną zatwierdzone 8 sierpnia. Na razie Rosjanie wydają się jedynie demonstracyjnie lekceważyć wszelkie tego rodzaju słowa.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2025

