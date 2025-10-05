Wielki atak Rosji na Lwów! Pokazano zdjęcia zniszczeń

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-05 9:45

Rosja przeprowadziła minionej nocy (z 4 na 5 października) kolejny zmasowany atak na Ukrainę, w tym jej zachodnią część. Nad ranem polskie i sojusznicze lotnictwo pilnowało bezpieczeństwa także naszej przestrzeni powietrznej. U nas nic się nie stało, ale we Lwowie niestety tak. Rakiety rosyjskie uderzały zwłaszcza w park przemysłowy Sparrow. Tam wybuchł wielki pożar.

Jeden z największych ataków na Lwów od początku wojny na Ukrainie. Wielki pożar parku przemysłowego

Wielki atak Rosji na Lwów! Chociaż zachodnia Ukraina jest o wiele mniej dotknięta działaniami wojennymi niż jej wschodnia część, to i tam zdarzają się rosyjskie nocne ostrzały. Tak było niestety także minionej nocy, z 4 na 5 października. Poza Lwowem Rosjanie zaatakowali także Iwano-Frankowsk, alarm ogłoszono również na Zaporożu. W związku z bliskością polskiej granicy polskie i sojusznicze lotnictwo pilnowało bezpieczeństwa także naszej przestrzeni powietrznej. U nas nic się nie stało, ale we Lwowie niestety tak. Rakiety rosyjskie uderzały zwłaszcza w park przemysłowy Sparrow. Tam wybuchł wielki pożar.

ZOBACZ TEŻ: Putin powiedział, czy zaatakuje NATO. "Elity podsycają histerię"

"W obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne"

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki napisał na komunikatorze, że według wstępnych informacji „w wyniku połączonego uderzenia bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących w obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne". „We Lwowie płonie park przemysłowy Sparrow. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. To cywilny obiekt, bez żadnych elementów militarnych” – napisał mer miasta Andrij Sadowy na Telegramie. Jak dodał, niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione prądu. Nocny nalot był jednym z największych ataków Rosji na Ukrainę od wybuchu wojny. Był to zarazem jeden z największych ataków na Lwów. Celem nalotów była zwłaszcza infrastruktura krytyczna, co ma znaczenie w związku z nadciągającą zimą.

"Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem – ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych"

„Tej nocy Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem – ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych. Uderzono rakietami manewrującymi, (dronami) Shahed, a także Kindżałami. Atak dotknął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Obecnie wiadomo o około 10 osobach, które ucierpiały w wyniku ataku. Niestety, pięć osób zginęło. Składam szczere kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru” - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram

Super Express Google News
Sonda
Byłeś kiedyś we Lwowie?
Myślisz, że znasz geografię? Sprawdź się w naszym QUIZIE o miastach świata!
Pytanie 1 z 10
W jakim kraju leży miasto Porto?
Tak wygląda Lwów w czasie wojny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LWÓW
WOJNA NA UKRAINIE