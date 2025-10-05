Wielki atak Rosji na Lwów! Pokazano zdjęcia zniszczeń

Jeden z największych ataków na Lwów od początku wojny na Ukrainie. Wielki pożar parku przemysłowego

Wielki atak Rosji na Lwów! Chociaż zachodnia Ukraina jest o wiele mniej dotknięta działaniami wojennymi niż jej wschodnia część, to i tam zdarzają się rosyjskie nocne ostrzały. Tak było niestety także minionej nocy, z 4 na 5 października. Poza Lwowem Rosjanie zaatakowali także Iwano-Frankowsk, alarm ogłoszono również na Zaporożu. W związku z bliskością polskiej granicy polskie i sojusznicze lotnictwo pilnowało bezpieczeństwa także naszej przestrzeni powietrznej. U nas nic się nie stało, ale we Lwowie niestety tak. Rakiety rosyjskie uderzały zwłaszcza w park przemysłowy Sparrow. Tam wybuchł wielki pożar.

ZOBACZ TEŻ: Putin powiedział, czy zaatakuje NATO. "Elity podsycają histerię"

"W obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne"

Szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki napisał na komunikatorze, że według wstępnych informacji „w wyniku połączonego uderzenia bezzałogowych statków powietrznych i pocisków manewrujących w obwodzie lwowskim dwie osoby zginęły, a dwie kolejne zostały ranne". „We Lwowie płonie park przemysłowy Sparrow. Według wstępnych informacji nie ma poszkodowanych. To cywilny obiekt, bez żadnych elementów militarnych” – napisał mer miasta Andrij Sadowy na Telegramie. Jak dodał, niektóre dzielnice miasta zostały pozbawione prądu. Nocny nalot był jednym z największych ataków Rosji na Ukrainę od wybuchu wojny. Był to zarazem jeden z największych ataków na Lwów. Celem nalotów była zwłaszcza infrastruktura krytyczna, co ma znaczenie w związku z nadciągającą zimą.

"Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem – ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych"

„Tej nocy Ukraina ponownie znalazła się pod rosyjskim ostrzałem – ponad 50 rakiet i około 500 dronów bojowych. Uderzono rakietami manewrującymi, (dronami) Shahed, a także Kindżałami. Atak dotknął obwody: lwowski, iwano-frankowski, zaporoski, czernihowski, sumski, charkowski, chersoński, odeski i kirowohradzki. Obecnie wiadomo o około 10 osobach, które ucierpiały w wyniku ataku. Niestety, pięć osób zginęło. Składam szczere kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich w wyniku tego terroru” - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram

Sonda Byłeś kiedyś we Lwowie? Tak Nie

🚨BREAKING: The Sparrow industrial park is burning in Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/M0AooYXJdF— World Source News (@Worldsource24) October 5, 2025

Scenes from Lviv City which was hit by roughly 21 missiles, and dozens of Geran-2 drones, in one of the largest attacks on the city since the beginning of the war.Multiple large fires are now burning. pic.twitter.com/gGPil03wNB— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 5, 2025

Myślisz, że znasz geografię? Sprawdź się w naszym QUIZIE o miastach świata! Pytanie 1 z 10 W jakim kraju leży miasto Porto? Hiszpanii Portugalii We Włoszech Następne pytanie