Polska znów podrywa myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

2025-10-05 6:11

Dziś, 5 października nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych znów poinformowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców w związku z wojną na Ukrainie. Wojsko podkreśla, że chodzi o działania prewencyjne i tym razem nie ma komunikatów o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez żadne obiekty. Trwa jednak rosyjski atak na zachodnią Ukrainę, w tym na Lwów.

Polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie poderwane. Powodem intensywny atak Rosji na zachodnią Ukrainę

Takie komunikaty pojawiały się już wielokrotnie i na szczęście w większości przypadków okazywało się, że nic złego na terenie naszego kraju się nie stało. Także dziś, 5 października nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych znów poinformowało w mediach społecznościowych o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców w związku z wojną na Ukrainie. Tym razem chodzi o naloty na jej zachodnią część, w tym na Lwów. Czekamy na doniesienia o tym, czy są zniszczenia i poszkodowani. "Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy na platformie X.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli"

Wojsko podkreśla, że chodzi o działania prewencyjne i tym razem nie ma komunikatów o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez żadne obiekty. Trwa jednak rosyjski atak na Ukrainę: "Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji". 

