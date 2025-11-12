Wielki most runął parę miesięcy po otwarciu! Wideo przeraża

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-11-12 10:00

Wielka katastrofa budowlana w Chinach! 750-metrowy most łączący Tybet z innymi częściami Chin zawalił się w ciągu paru chwil zaledwie kilka miesięcy od otwarcia. Powodem była wielka lawina z błota i skał, która zeszła z gór prosto na elementy mostu. Konstrukcja tego nie wytrzymała. nikt nie zginął ani nie został ranny. W chwili katastrofy na moście nikogo nie było.

Wielki most runął parę miesięcy po otwarciu! Wideo przeraża

i

Autor: x.com/ X (Twitter)

Wielki most w Chinach runął przez osuwisko z błota i skał. Mimo to nikt nie zginął

Lawina z błota i kamieni zmiotła nowy most! Do tej spektakularnej katastrofy budowlanej doszło niedawno w Chinach. Zaledwie kilka miesięcy po otwarciu, wielki most Hongqi w południowo-zachodniej części kraju częściowo się zawalił. Konstrukcja o długości ponad 760 metrów runęła do rzeki po gigantycznym osunięciu się ziemi w prowincji Syczuan, jednej z najbardziej górzystych i sejsmicznie aktywnych części kraju. Most Hongqi był częścią nowej autostrady mającej połączyć Syczuan z centralnymi regionami Chin i z okupowanym od 1951 roku Tybetem, ułatwiając transport towarów i podróże w górskich rejonach. Ukończony dopiero w tym roku, był dumą Pekinu. Ale nowoczesna inżynieria przegrała z żywiołem.

ZOBACZ TEŻ: Powstał najwyższy most na świecie! Zobacz, co zbudowano w Chinach

W porę zauważono pęknięcia na moście i wstrzymano ruch. Dzięki temu nie ma ofiar i rannych

Wideo z miejsca katastrofy budowlanej, które obiegło media społecznościowe i portale informacyjne pokazuje moment, w którym masy błota i skał uderzają w filary mostu, powodując jego zawalenie. W ciągu kilku sekund część konstrukcji zapadła się do rzeki, a w powietrze wzbił się gęsty obłok pyłu i gruzu. Na szczęście nikt nie zginął ani nie został ranny. To dzięki temu, że w porę zauważono zagrożenie. Według cytowanych przez "New York Post" lokalnych władz w Maerkang, funkcjonariusze policji zauważyli w poniedziałek pęknięcia na zboczach i w nawierzchni drogi prowadzącej do mostu. Ruch został natychmiast wstrzymany. We wtorek 11 listopada warunki geologiczne gwałtownie się pogorszyły, a osuwisko zniszczyło część konstrukcji, zanim służby zdążyły zabezpieczyć cały teren.

Super Express Google News
Sonda
Czy Chiny to zagrożenie dla świata?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz, kim jest Lankijczyk? To masz 1 punkt!
Pytanie 1 z 10
No to zaczynamy! Lankijczyk to obywatel:
Adrian Mierzejewski o Chinach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOST
CHINY