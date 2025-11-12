Wielki most runął parę miesięcy po otwarciu! Wideo przeraża

Wielki most w Chinach runął przez osuwisko z błota i skał. Mimo to nikt nie zginął

Lawina z błota i kamieni zmiotła nowy most! Do tej spektakularnej katastrofy budowlanej doszło niedawno w Chinach. Zaledwie kilka miesięcy po otwarciu, wielki most Hongqi w południowo-zachodniej części kraju częściowo się zawalił. Konstrukcja o długości ponad 760 metrów runęła do rzeki po gigantycznym osunięciu się ziemi w prowincji Syczuan, jednej z najbardziej górzystych i sejsmicznie aktywnych części kraju. Most Hongqi był częścią nowej autostrady mającej połączyć Syczuan z centralnymi regionami Chin i z okupowanym od 1951 roku Tybetem, ułatwiając transport towarów i podróże w górskich rejonach. Ukończony dopiero w tym roku, był dumą Pekinu. Ale nowoczesna inżynieria przegrała z żywiołem.

W porę zauważono pęknięcia na moście i wstrzymano ruch. Dzięki temu nie ma ofiar i rannych

Wideo z miejsca katastrofy budowlanej, które obiegło media społecznościowe i portale informacyjne pokazuje moment, w którym masy błota i skał uderzają w filary mostu, powodując jego zawalenie. W ciągu kilku sekund część konstrukcji zapadła się do rzeki, a w powietrze wzbił się gęsty obłok pyłu i gruzu. Na szczęście nikt nie zginął ani nie został ranny. To dzięki temu, że w porę zauważono zagrożenie. Według cytowanych przez "New York Post" lokalnych władz w Maerkang, funkcjonariusze policji zauważyli w poniedziałek pęknięcia na zboczach i w nawierzchni drogi prowadzącej do mostu. Ruch został natychmiast wstrzymany. We wtorek 11 listopada warunki geologiczne gwałtownie się pogorszyły, a osuwisko zniszczyło część konstrukcji, zanim służby zdążyły zabezpieczyć cały teren.

Video posted to social media shows part of a recently opened bridge collapsing in southwestern China on Tuesday. Authorities said there were no reports o casualties.The Hongqi bridge was closed to traffic Monday after cracks appeared on nearby slopes and roads, officials said. pic.twitter.com/chwyMu6pce— ABC News (@ABC) November 11, 2025

