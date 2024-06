Wielkie upokorzenie w rodzinie królewskiej! Chodzi o Meghan Markle

Meghan Markle i książę Harry nie dostali zaproszeń na ważne wydarzenie. Trooping the Colour odbędzie się bez nich

Meghan Markle i książę Harry szukają okazji do pokazania się i zabłyśnięcia, a wizyty wyraźnie naśladujące dawne królewskie obowiązki to ich specjalność. Ale brytyjska rodzina królewska wyraźnie nie chce dać Sussexom okazji do polansowania się. Już po raz drugi Meghan i Harry'ego spotyka pewne niemałe upokorzenie ze strony króla Karola III i księcia Williama. Zbliża się jedno z najważniejszych wydarzeń dla monarchii i poddanych, ale uciekinierzy z pałacu zostali absolutnie pominięci. Chodzi o słynne Trooping the Colour, paradę odbywającą się w Londynie z okazji urodzin panującego monarchy, podczas której najważniejsi członkowie rodziny królewskiej machają z balkonu Pałacu Buckingham.

Trooping the Colour odbędzie się 15 czerwca. Czy na balkonie pojawią się księżna Kate i jej dzieci?

Harry i Meghan uczestniczyli w Trooping the Colour w 2018 i 2019 roku, gdy jeszcze byli pracującymi członkami rodziny królewskiej. Ceremonie w 2020 i 2021 roku zostały mocno okrojone ze względu na pandemię, ale w 2022 roku Sussexowie przyjechali na Trooping the Colour. Nie wpuszczono ich jednak na balkon. W 2023 roku nawet nie dostali zaproszenia. Jak zdradza magazyn "People", w tym roku również go nie otrzymali. Trooping the Colour odbędzie się 15 czerwca. Ilość osób na balkonie będzie zapewne mocno okrojona. Raczej nie pojawi się niewidziana od Bożego Narodzenia księżna Kate, nie wiadomo, czy także cierpiący na raka król Karol III znajdzie na to siły. Intryguje to, czy książę William zabierze na balkon dzieci, zwłaszcza również niewidzianych od pół roku Charlotte i Louisa.

