Wkrótce porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy? Nagły komunikat

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego napisał na X, że Ukraina i USA "osiągnęły porozumienie w sprawie zasadniczych warunków porozumienia"

Czyżby rzeczywiście była szansa na zawieszenie broni na Ukrainie? Od paru dni mówi się o 28-punktowym amerykańskim planie pokojowym i negocjacjach wokół niego ze stronami rosyjską i ukraińską. Teraz głos na platformie X zabrał sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. Napisał, że Ukraińcom udało się osiągnąć porozumienie z amerykańską delegacją w zasadniczych kwestiach. Nie wspomina o Rosji, przełom w sprawie negocjacji pokojowych nie jest więc jeszcze wcale pewny. "Doceniamy owocne i konstruktywne spotkania delegacji ukraińskiej i amerykańskiej, które odbyły się w Genewie, a także nieustanne wysiłki prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny. Nasze delegacje osiągnęły porozumienie w sprawie zasadniczych warunków porozumienia omawianego w Genewie" - napisał Rustem Umierow na X.

"Oczekujemy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie"

"Liczymy na wsparcie naszych europejskich partnerów w dalszych działaniach. Z niecierpliwością oczekujemy na zorganizowanie wizyty prezydenta Ukrainy w USA w najbliższym możliwym terminie w listopadzie, aby dokończyć ostatnie kroki i zawrzeć porozumienie z prezydentem Trumpem" - dodał sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w mediach społecznościowych, wyraźnie sugerując, że porozumienie - przynajmniej to z USA - może zostać zawarte w ciągu najbliższych dni. Rosja dziś także pozytywnie oceniła postępy w negocjacjach. Jak przekazał Dmitrij Pieskow, Władimir Putin pozytywnie ocenił plan pokojowy przygotowany przez USA. "Pozostajemy w pełni otwartymi dla procesu negocjacyjnego. Jesteśmy zainteresowani, aby osiągnąć nasze cele środkami polityczno-dyplomatycznymi" – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.

ZOBACZ TEŻ: Nocny atak na Kijów! Wielkie eksplozje, płoną bloki

28-punktowy plan pokojowy został zmodyfikowany. Będzie porozumienie?

Kilka dni temu amerykańskie media zaczęły informować o 28-punktowym planie pokojowym przygotowanym głównie przez Amerykanów, przy współudziale Rosjan, a nawet o ambicjach zakończenia wojny na Ukrainie jeszcze w listopadzie. Udział Ukraińców był opisywany rożnie - według niektórych źródeł zostali oni pominięci przez przedstawicieli Trumpa i Putina, władze USA z sekretarzem stanu Marco Rubio na czele zaprzeczały tym doniesieniom. Wśród punktów planu, ujawnionego przez Axios, były m.in. zapisy znacznym zmniejszeniu ukraińskiej armii, oddaniu Rosji reszty Donbasu, nieprzystępowaniu Kijowa do NATO, a także o gwarancjach bezpieczeństwa, choć opisanych w nieprecyzyjny sposób. Po rozmowach ze stroną ukraińską plan został zmodyfikowany. „Dziś nasza delegacja wróciła z Genewy po rozmowach ze stroną amerykańską oraz europejskimi partnerami i teraz lista niezbędnych kroków do zakończenia wojny może stać się wykonalna. W tej chwili, po Genewie, punktów jest mniej – już nie 28 – i wiele właściwych rzeczy zostało ujętych w tych ramach” – napisał wczoraj w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że większość punktów planu pokojowego została uzgodniona.

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war. Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

Sonda Czy pokój lub zamrożenie konfliktu na Ukrainie nastąpi w 2025 roku? Tak Nie Nie mam zdania

POLITYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA. Zmiana marszałka, plan pokojowy Trumpa... Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.