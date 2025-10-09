Władimir Putin przyznał, że pociski rosyjskiej obrony powietrznej uszkodziły samolot pasażerski

Putin powiedział Alijewowi, że dwa rosyjskie pociski przeciwlotnicze eksplodowały kilka metrów od samolotu. Do katastrofy doszło 25 grudnia ubiegłego roku na lotnisku w mieście Aktau w Kazachstanie.

Maszyna Embraer 190 linii Azerbaijan Airlines leciała ze stolicy Azerbejdżanu - Baku, do Groznego w Czeczenii na rosyjskim Kaukazie Północnym. Kiedy zbliżała się do celu, trwał atak ukraińskich dronów na Grozny. Kapitan skierował samolot do Aktau na wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego. Przeleciał 450 km, jednak podczas podchodzenia do lądowania maszyna rozpadła się i stanęła w płomieniach.

Alijew oskarżył wtedy Moskwę o próbę ukrycia odpowiedzialności za katastrofę i zażądał publicznych przeprosin oraz wypłacenia odszkodowań - przypomniała agencja. Putin przeprosił wówczas Alijewa za „tragiczny incydent” z udziałem azerbejdżańskiego samolotu i przyznał, że w dniu katastrofy rosyjska obrona powietrzna odpierała ataki ukraińskich dronów na rosyjskim Kaukazie. Aż do czwartku nie potwierdził jednak, że samolot zniszczyły rosyjskie pociski.

- Oczywiście, strona rosyjska zrobi wszystko, co konieczne w tak tragicznych przypadkach, w sprawie odszkodowania, a wszystkie formalne sprawy zostaną poddane ocenie prawnej – powiedział Putin Alijewowi. - Naszym obowiązkiem, powtarzam raz jeszcze, jest obiektywna ocena wszystkiego, co się wydarzyło i ustalenie prawdziwych przyczyn - oświadczył.