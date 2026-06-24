Własne auto rozjechało królową piękności! Szokujący wypadek

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-24 12:22

Tragiczna śmierć miss! Brytyjka Eleisha Skinner, była Miss Faversham, zmarła po tragicznym wypadku przy samochodzie. 21-latka rozpakowywała auto, gdy pojazd nagle stoczył się i przygniótł ją do ściany. Kobieta sama zdążyła wezwać pomoc, ale wkrótce straciła przytomność. Zmarła trzy dni później w szpitalu w Oxfordzie.

Nie żyje 21-letnia była Miss Faversham. Zginęła zgnieciona przez własny samochód

Królowa piękności zginęła przez koszmarny i absurdalny wypadek! Eleisha Skinner z Wielkiej Brytanii, była Miss Faversham, zmarła w wieku 21 lat po tragicznym incydencie przy własnym samochodzie. Do zdarzenia doszło jeszcze na początku stycznia. Teraz szczegóły śmierci młodej kobiety ujawniono w dokumentach koronera z Buckinghamshire, do których dotarł magazyn „People”. Według ustaleń śledczych Skinner rozpakowywała swój samochód, gdy pojazd nagle się stoczył - tak, jakby zawiódł hamulec ręczny lub w ogóle nie był zaciągnięty. Auto przygniotło kobietę do ściany. 21-latka zdążyła jeszcze zadzwonić po pomoc, ale krótko później straciła przytomność.

Jej współlokatorzy usłyszeli, że dzieje się coś niepokojącego, a gdy zauważyli nieprzytomną koleżankę, ponownie wezwali służby. Na miejsce przyjechali ratownicy. Kobieta została przewieziona do szpitala John Radcliffe Hospital w Oksfordzie. Mimo wysiłków lekarzy zmarła trzy dni później, 8 stycznia. Z dokumentów koronera wynika, że przyczyną śmierci było niedotlenienie mózgu spowodowane uduszeniem w wyniku urazu uciskowego. Oznacza to, że ciało kobiety zostało tak mocno przygniecione, że nie mogła oddychać. Postępowanie w tej sprawie ma być kontynuowane w Beaconsfield.

„Eleisha na zawsze pozostanie w naszych sercach”. Wzruszające pożegnanie tragicznie zmarłej 21-latki

Eleisha Skinner była znana w Faversham. W 2022 roku została wybrana Miss Faversham. Brała udział w wydarzeniach miejskich i akcjach charytatywnych. Później zdobyła także tytuł Miss Congeniality, przyznawany za życzliwość i dobre relacje z innymi uczestniczkami. Po jej śmierci rodzice, Nigel i Clare, założyli zbiórkę na rzecz Thames Valley Air Ambulance, czyli lotniczego pogotowia ratunkowego. Chcieli w ten sposób podziękować służbom, które pomagały ich córce po wypadku. „Dzięki niesamowitej reakcji służb ratunkowych mogliśmy spędzić z nią ostatnie dni” – napisali rodzice w opisie zbiórki. W oświadczeniu przekazanym magazynowi „People” rodzice opisali córkę jako dobrą, bezinteresowną i pełną pasji młodą kobietę. Podkreślili, że zawsze stawiała innych przed sobą. Eleisha była aktywna i lubiła sport. Trenowała między innymi piłkę wodną i pływanie synchroniczne. Jej bliscy wspominają ją jako osobę uśmiechniętą, życzliwą i zaangażowaną w życie lokalnej społeczności. Rodzice przekazali, że Eleisha po wypadku nie odzyskała przytomności z powodu niedotlenienia mózgu. Zmarła spokojnie, otoczona rodziną. „Eleisha na zawsze pozostanie w naszych sercach” – napisali jej bliscy.

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