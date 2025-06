Wojna Izraela z Iranem: Nowa fala ataków! Cywile ratują się ucieczką do schronów

Wojna Izraela z Iranem. O co chodzi?

13 czerwca w godzinach porannych, w ramach operacji o kryptonimie Powstający Lew Izrael rozpoczął zmasowany atak na Iran. Eksperci byli zgodni - to wypowiedzenie wojny, która może wpłynąć na inne rejony świata. Pociski rakietowe spadły na kilkadziesiąt miejsc w całym kraju, zginęło wiele osób m.in. czołowi generałowie i naukowcy zajmujący się programem nuklearnym. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił, że ataki miały charakter prewencyjny, a ich celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej, która zagraża jego krajowi.

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, Siły Obronne Izraela (IDF) powiadomiły o wykryciu nowej fali pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu w kierunku Izraela. - Syreny rozbrzmiewają w wielu częściach kraju, podczas gdy obrona powietrzna pracuje nad zestrzeleniem rakiet - podał portal Times of Israel, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Cywile zostali wezwani do pozostania lub udania się do schronów przeciwbombowych do odwołania. Korespondent francuskiej agencji AFP poinformował, że ok. godz. 1.15 (0.15 czasu polskiego) w Tel Awiwie i Jerozolimie słychać było eksplozje i syreny alarmowe.

W naszej relacji na żywo prezentowaliśmy m.in. materiały wideo z Teheranu. Widać na nich, jak tłum ogląda Irańczyków, którzy odpierają ataki powietrzne z Izraela. Azjaci wiwatują i dopingują, jakby byli na widowisku sportowym.

Iranians in Tehran (including one with a Houthi banner) applaud and cheer as they watch Iranian air defenses fend off Israeli attacks in the sky tonight. pic.twitter.com/PyLYH1GuQ6— Séamus Malekafzali (@Seamus_Malek) June 13, 2025

Konflikt Izraela z Iranem. Co oznacza dla Polski?

Sytuacja na Bliskim Wschodzie opóźniła wylot prezydenta Andrzeja Dudy z Singapuru, skąd głowa państwa wracała do Polski po złożeniu oficjalnej wizyty w tym kraju. Rzecznik MSZ Paweł Wroński zaapelował w piątek do Polaków o powstrzymanie się od podróży na Bliski Wschód. Powiadomił, że obecnie nie ma przesłanek do ewakuacji Polaków.

Jak poinformowała wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys, żaden z Polaków przebywających w Izraelu i Iranie nie doznał uszczerbku na zdrowiu; według danych z systemu Odyseusz w Izraelu przebywa 64 polskich obywateli, a w Iranie - 4, choć MSZ zakłada, że może ich być tam kilkunastu. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył w piątek, że wojsko jest gotowe wesprzeć ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu, jeśli będzie taka potrzeba.