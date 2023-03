Wojna na Ukrainie skończy się wraz z wiosną? Podano powód, to nie spodoba się Putinowi!

Szef ukraińskiego wywiadu: Putinowi starczy zasobów militarnych do końca wiosny. Po decydującej bitwie wojna na Ukrainie się zakończy

Kiedy wreszcie skończy się wojna na Ukrainie? W tej kwestii niestety przeważają głosy pesymistyczne, przewidujące, że Władimir Putin może otrzymać wsparcie militarne z Chin lub zaatakować inne państwa, a nawet użyć broni jądrowej. Są na szczęście także jakieś przewidywania optymistyczne. Wygłosił je w dwóch wywiadach Kyryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. W rozmowie z "USA Today" stwierdził, że wojna na Ukrainie skończy się wiosną, bo Putinowi nie wystarczy zasobów ludzkich ani materialnych do jej kontynuowania. "Rosja zużyła ogromne ilości zasobów ludzkich, uzbrojenia i materiałów. Jej gospodarka i produkcja nie są w stanie pokryć tych strat. Zmieniła swój wojskowy łańcuch dowodzenia. Jeśli rosyjskie wojsko nie spełni swoich celów tej wiosny, zabraknie im narzędzi” – powiedział Budanow. Jak dodał, Ukraina i Rosja stoczą "decydującą bitwę tej wiosny, a ta bitwa będzie ostatnią przed zakończeniem tej wojny".

"Mówię to jako szef wywiadu. W rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone"

Podobne rzeczy Kyryło Budanow powiedział w rozmowie z "Voice of America". Podkreślił, że Rosja wcale nie jest gotowa do długotrwałej wojny. "Mówię to jako szef wywiadu. Oni wszelkimi sposobami pokazują, że są gotowi, że to 'wojna na dziesięciolecia', ale w rzeczywistości ich zasoby są dość ograniczone, zarówno pod względem czasu, jak i ilości" - stwierdził Budanow. Jak dodał, obecnie to Iran dostarcza Rosji uzbrojenie, jednak w przypadku Chin nie widać póki co tego rodzaju dostaw, a Moskwa udaje, że jest przygotowana do dalszej walki, bo od tego zależy utrzymanie się obecnego reżimu na Kremlu.

