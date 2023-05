"Wojna Rosji z NATO jest możliwa". Szef sztabu generalnego ostrzega

Wojna Rosji z NATO jest możliwa. Ostrzegł przed tym szef czeskiego sztabu generalnego

Sytuacja na świecie jest napięta i patowa, a groźby ze strony rosyjskiej i trwająca kilkanaście miesięcy wojna na Ukrainie wywołują coraz większy niepokój. Wielu zastanawia się, czy możliwy jest wybuch III wojny światowej. Czy uda się uniknąć bezpośredniej konfrontacji między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego a Rosją? "Wojna między Rosją a NATO jest możliwa, a nie niemożliwa" - ostrzegł szef sztabu generalnego armii Czech Karel Rzehka podczas seminarium w Izbie Poselskiej poświęconym tematyce bezpieczeństwa. Jak dodał, by nie doszło do najgorszego, potrzebne są prewencyjne działania takie jak przygotowania oraz odstraszanie agresora. Szef sztabu powiedział, że czeskie wojsko już teraz w razie czego szykuje się na konflikt. Nie pozostawił też wątpliwości co do tego, co w przypadku spełnienia się czarnego scenariusza zrobiłyby Czechy.

Szef sztabu generalnego czeskiej armii zapewnia - w razie III wojny światowej Czechy wypełnią zobowiązania sojusznicze

Karel Rzehka stwierdził, że w przypadku konfliktu zbrojnego Rosji z NATO Czechy uczestniczyłyby w nim zgodnie z zobowiązaniami sojuszniczymi "od pierwszej chwili", zarówno prowadząc działania w samych Czechach, jak i pomagając w ruchach wojsk i przelotach samolotów. Podczas spotkania w Izbie Poselskiej wypowiedział się także szef cywilnej agencji kontrwywiadowczej Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa (BIS) Michal Koudelka, ostrzegając przed rosyjskimi wpływami w Czechach. Rosjanie starają się nie dopuścić do ratyfikacji podpisanej w ubiegłym tygodniu umowy obronnej Czech ze Stanami Zjednoczonymi.

Chief of the General Staff of the Czech Armed Forces Karel Rzehka urged the West to prepare for a “bad scenario” of a counteroffensive of the Armed Forces of UkraineBy "bad scenario" Řechka means a protracted war. This applies not only to the defense, but also, for example, the… pic.twitter.com/8UPyY1Id5b— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) May 27, 2023

