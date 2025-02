Wojna w Białym Domu! Chodzi o Elona Muska

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Elon Musk grozi zwolnieniami ludziom Trumpa i każe wysyłać sprawozdania. Szefowie służb specjalnych i NASA buntują się

Donald Trump rządzi w Stanach Zjednoczonych dopiero od miesiąca, a już zdążył wywołać kilka trzęsień ziemi i politycznych skandali. Teraz doszła do tego wszystkiego wojna w najwyższych rządowych sferach! To wojna o Elona Muska i zakres jego władzy, który zaczyna już irytować także republikanów. Nie brak głosów, że ludzie podczas wyborów prezydenckich w listopadzie 2024 roku wybrali Donalda Trumpa, a nie Muska. Tymczasem biznesmen został mianowany jednym z dyrektorów Departamentu Efektywności i szalejąc po scenie z piłą niczym prezydent Argentyny twierdzi, że za jego i Donalda Trumpa rządów skończą się biurokracja i marnotrawienie publicznych pieniędzy. Nie wszystkim podoba się panoszenie najbogatszego człowieka świata w Białym Domu. Szara eminencja zaczyna zdobywać coraz więcej wrogów. A prawdziwa awantura wybuchła po ostatniej wiadomości, jaką Elon Musk wysłał do pracowników agencji federalnych w admnistracji Donald Trumpa. Nakazał każdemu z nich wysyłać co tydzień sprawozdania, w których wymienią pięć rzeczy, które ostatnio zrobili.

"Pracownicy federalni otrzymają e-mail z prośbą o wyjaśnienie, co zrobili w zeszłym tygodniu. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja"

"Zgodnie z instrukcjami prezydenta @realDonaldTrump, wszyscy pracownicy federalni wkrótce otrzymają e-mail z prośbą o wyjaśnienie, co zrobili w zeszłym tygodniu. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako rezygnacja" - napisał najbogatszy człowiek świata na platformie X. Sęk w tym, że w przypadku choćby służb specjalnych informowanie o wszystkim Elona Muska to delikatnie mówiąc pewien kłopot. Według NBC News dyrektor FBI Kash Patel nakazał pracownikom, by po prostu słowa Muska zignorowali, stwierdzając, że FBI ma własne procedury sprawdzania, co ktoś zrobił, a czego nie. Także Tulsi Gabbar, szefowa wywiadu USA dołączyła do buntowników i poleciła swoim podwładnym, by nie odpisywali Muskowi. Podobne zalecenia wydano również w NASA. Czy teraz Musk będzie zwalniał wszystkich, a może przegra batalię o władze absolutną w Ameryce?

Tulsi Gabbard joins Kash Patel in defiance of Elon Musk over DOGE email demands https://t.co/88UG4dNCQI— Daily Mail US (@DailyMail) February 24, 2025

Autor:

Sonda Lubisz Elona Muska? Tak Nie Trudno powiedzieć

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Nie ma wstydu powyżej 7/10! Pytanie 1 z 10 Słowo "erase" znaczy... Podnieść Wymazać Oskubać Następne pytanie