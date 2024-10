Wojna w rodzinie królewskiej! Nie zgadniesz, o co poszło królowi Karolowi III

Al Pacino umarł i wrócił do żywych! To, co zobaczył w zaświatach, przeraża

Syn królowej Camilli z pierwszego małżeństwa ujawnia jej sekretną wojnę z królem Karolem III! Powodem... grzybobrania

Życie brytyjskiej rodziny królewskiej niezmiennie fascynuje nie tylko Brytyjczyków. Skandaliczne perypetie Meghan Markle i księcia Harry'ego, dramatyczne wydarzenia związane z księżną Kate, plotki o rzekomym romansie księcia Williama... W tym wszystkim giną gdzieś wiadomości o królu Karolu III i królowej Camilli. Teraz jednak to o nich jest głośno na Wyspach! A to za sprawą książki, którą wydał syn żony Karola III z jej pierwszego małżeństwa. Przypomnijmy, że aktualna królowa ma dwoje dzieci z Andrew Henrym Parkerem Bowlesem, rozwiodła się z nim w 1995 roku, na dwa lata przed śmiercią księżnej Diany i rok przed jej rozwodem z Karolem. Jedno z tych dzieci to kurator sztuki Laura Lopes, a drugie - brytyjski pisarz i krytyk kulinarny Tom Parker Bowles (50 l.). Właśnie on w najnowszej książce "Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria" ujawnił, że w pałacowych komnatach króla Karola III i jego żony toczy się pewna zacięta małżeńska batalia. O co poszło koronowanym głowom? Można być bardzo zaskoczonym, bo przedmiotem królewskiej wojny stały się... grzyby! Podobno zarówno król, jak i królowa uwielbiają grzybobranie i robią wszystko, by przewyższyć współmałżonka pod względem jakości i ilości znalezionych okazów. "Bardzo ze sobą rywalizują w kwestii swoich zdobyczy" - wyznaje Tom Parker Bowles i dodaje, że grzyby są dla nich „pewnego rodzaju obsesją”. Karol od lat jest fanem grzybobrania i ma podobno wielką wiedzę na ten temat!

Królowa Elżbieta II panowała przez 70 lat. Król Karol III został koronowany 6 maja 2023 roku

Zmarła 8 września 2022 roku królowa Elżbieta II cieszyła się powszechnym szacunkiem poddanych i ich wielką sympatią. Do dziś znajduje się na absolutnym szczycie w rankingach popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Oficjalne ogłoszenie Elżbiety II królową brytyjską miało miejsce 7 lutego 1952 roku, na dzień po śmierci jej ojca, króla Jerzego VI. Zaś data koronacji Elżbiety II to 2 czerwca 1953 roku. Królowa Elżbieta II od 13 października 2016 była najdłużej panującą żyjącą głową państwa na świecie. Wtedy właśnie zmarł poprzedni rekordzista, król Tajlandii Rama IX. Zaś od 2015 roku Elżbieta II była najdłużej panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła rekord swojej praprababki królowej Wiktorii, która panowała ponad 63 lata. Po śmierci królowej Elżbiety II na tronie zasiadł jej syn, król Karol III. Jego koronacja miała miejsce 6 maja 2023 roku.

The 'obsession' King Charles shares with Camilla: Queen's son Tom Parker Bowles says couple are 'deeply competitive' over hobby https://t.co/jq5i4ME9rj pic.twitter.com/fxDd5sSOkS— Daily Mail Online (@MailOnline) October 4, 2024

