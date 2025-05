Wołodymyr Zełenski zaprosił Papieża Leona XIV do odwiedzenia Ukrainy

Metropolita Gudziak: Leon XIV to pasterz mówiący do nas wszystkich

Zełenski zaczął mówić o papieżu Leonie XIV. „Głęboko cenimy jego słowa"

Wołodymyr Zełenski opublikował wpis na platformie X, w którym poinformował o swojej rozmowie telefonicznej z Papieżem Leonem XIV. Podziękował Papieżowi za wsparcie wyrażone Ukrainie i narodowi ukraińskiemu.

Ukraina liczy na pomoc Watykanu w powrocie uprowadzonych dzieci

„Głęboko cenimy jego słowa o potrzebie osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju oraz uwolnienia więźniów. Omówiliśmy również sprawę tysięcy ukraińskich dzieci, deportowanych przez Rosję. Ukraina liczy na pomoc Watykanu w sprowadzeniu ich z powrotem do rodzin” – napisał Zełenski.

Przedstawione warunki porozumienia pokojowego

Prezydent Ukrainy dodał, że poinformował Papieża o porozumieniu Ukrainy z europejskimi partnerami, na mocy którego dzisiaj powinno rozpocząć się, trwające co najmniej 30 dni, bezwarunkowe zawieszenie broni. „Potwierdziłem też gotowość Ukrainy do dalszych negocjacji w dowolnym formacie, w tym rozmów bezpośrednich — to stanowisko wielokrotnie podkreślaliśmy” – napisł Zełenski.

Dodał, że Ukraina chce zakończyć tę wojnę i czeka na podobne kroki ze strony Rosji.

Zaproszenie Papieża na Ukrainę

Ukraiński prezydent zaprosił Leona XIV do złożenia wizyty na Ukrainie. „Zaprosiłem Jego Świątobliwość do złożenia wizyty apostolskiej na Ukrainie. Taka wizyta przyniosłaby prawdziwą nadzieję wszystkim wierzącym i całemu naszemu narodowi” – napisał Zełenski.

Dodał, że obie strony zgodziły się pozostać w kontakcie, aby zaplanować osobiste spotkanie w niedalekiej przyszłości.

Sonda Czy Twoim zdaniem jest szansa na pokój na Ukrainie? Tak Nie

