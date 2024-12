Wybiegł z tłumu prosto na papieża. Próbował zaatakować! Błyskawiczna interwencja

Udaje narzeczoną na Wigiliach. Mężczyźni płacą za to fortunę!

Włoskie media rozpisują się o przerażającym incydencie, do jakiego doszło w niedzielę (8 grudnia) w Rzymie. Papież Franciszek, który 17 grudnia skończy 87 lat, przejeżdżał przez Piazza di Spagna, by zatrzymać się przy figurze Niepokalanego Poczęcia i złożyć jej hołd. Nagle z tłumu wybiegł mężczyzna i pędził prosto na jeden z pojazdów papieskiej procesji. Zza jego pleców wyłoniły się trzy kolejne osoby. Agencja ANSA donosi, że domniemanym napastnikiem miał być hiszpański aktywista, demonstrujący przeciwko walkom byków. Straż papieska i przedstawiciele innych służb, obecni na placu, zareagowali błyskawicznie.

Atak działaczy na papieża. "To grzech"

Hiszpański działacz, dwóch Niemców i jeden Anglik zostali zatrzymani. Będą przesłuchiwani. Papieżowi nic się nie stało i po chwili mógł kontynuować swoją wizytę na placu. "Quotidiano Nazionale" przypomina, że to nie pierwszy raz, kiedy papież Franciszek stał się celem protestujących przeciwko walkom byków. "Miało to miejsce już w sierpniu, kiedy dwóch protestujących Pety trzymało transparenty z napisem »walka byków to grzech« podczas audiencji papieskiej w Sali Pawła VI" - czytamy. Tym razem na transparentach aktywistów pojawiły się podobne hasła.

Papież Franciszek posiniaczony. Przeraził wiernych

Wcześniej w ten weekend papież wywołał wśród wiernych niepokój swoim wyglądem. W czasie sobotnich audiencji dało się zauważyć na twarzy Franciszka duże siniaki - dwa pod brodą i spory krwiak w dolnej części policzków. "Siniaki są konsekwencją kontuzji, jakiej papież doznał wczoraj [w piątek, 6 grudnia - przyp. red.] rano. Papież Franciszek uderzył twarzą o szafkę nocną" - przekazało biuro prasowe.

Momento di trambusto durante l'arrivo del Papa in Piazza di Spagna per l'omaggio alla statua dell'Immacolata. Una attivista spagnola, che con altre tre manifestava contro la corrida, ha tentato di avventarsi verso una delle auto del corteo papale #ANSA https://t.co/BNh4ymhPEw— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 8, 2024