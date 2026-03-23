Wygrał ponad 6 milionów złotych, ale nigdy ich nie zobaczy. Szokująca historia pechowca z punktu Lotto

Miliony na kuponie, zero informacji dla gracza

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2024 roku w Niemczech. Jak opisuje „Bild”, mężczyzna przyniósł swój kupon do sprawdzenia na stację benzynową z punktem Lotto w Grasbrunn pod Monachium. Pracownik zeskanował los i zobaczył astronomiczną kwotę: 1 477 777 euro wygrane w grze Spiel 77.

Zamiast poinformować klienta, kasjer miał powiedzieć, że „nic nie wygrał” i przywłaszczył sobie szczęśliwy kupon. Gracz – przekonany, że to zwykły pech – zostawił kupon w punkcie.

Plan był prosty: ukraść kupon i zgłosić się po miliony

Jak ustaliły niemieckie media, kilka miesięcy później kolega kasjera, 31‑letni Patrick D., pojawił się w centrali Lotto Bayern w Monachium, by odebrać wygraną.

Oszust liczył, że nikt nie zauważy podmiany. Jednak podczas tzw. „rozmowy zwycięzcy” pracownicy loterii nabrali podejrzeń.

Oszust wpadł przez jeden szczegół

Jak podaje „Bild”, pracownicy centrali szybko zauważyli, że Patrick D. jest zatrudniony w tej samej stacji, w której kupon został sprawdzony. A pracownicy punktów lotto nie mogą grać na własne kupony – mają przypisane specjalne numery identyfikacyjne.

Na przejętym kuponie takiego numeru nie było. To wystarczyło, by cały plan runął.

Wyrok i gorzkie słowa obrony

Patrick D. stanął przed sądem i przyznał się do winy. Otrzymał 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu za próbę oszustwa.

Jego adwokat przekonywał, że „to nie on pierwszy oszukał klienta” i że gracz „zachował się lekkomyślnie, ufając ustnej informacji”.

Prawdziwy zwycięzca nie dostanie ani centa

Najbardziej dramatyczny element tej historii? Prawdziwego właściciela kuponu nie udało się odnaleźć.

Lotto Bayern potwierdziło, że bez fizycznej kwitacji nie ma prawa do wypłaty – nawet jeśli system potwierdza wygraną. Oznacza to, że 1,5 mln euro przepadło na zawsze.

Jak działa Spiel 77?

Spiel 77 to dodatkowa gra, którą można dokupić do kuponu Lotto. Wygrana zależy od trafienia odpowiedniej liczby cyfr siedmiocyfrowego numeru kuponu – licząc od końca.

Najwyższa nagroda pada, gdy wszystkie siedem cyfr zgadza się z wylosowaną kombinacją. Właśnie taką kombinację trafił pechowy gracz – i to dało mu 1,47 mln euro.

Przestroga dla wszystkich graczy

Ta historia pokazuje jedno: Nigdy nie zostawiaj kuponu w punkcie Lotto i zawsze żądaj potwierdzenia sprawdzenia wygranej. Bo nawet miliony mogą zniknąć... szybciej, niż się pojawią.

