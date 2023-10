Wymieniły się kochankami! Gigi Hadid i Irina Shayk poderwały gwiazdorów

Przyznał się, że to on

W wielkim świecie romanse są gorące i krótkie, a fanom gwiazd pozostaje rozpisywać w tabelach coraz bardziej karkołomne miłosne kombinacje. A kiedy jednym z bohaterów jakiejś gorącej historii jest Leonardo DiCaprio, można mieć pewność, że tylko wybitni matematycy będą w stanie obliczyć, kto w danym momencie z kim się spotyka. Magazyn People twierdzi jednak, że zna aktualny stan rzeczy. Co się stało? Zaczęło się kilka lat temu, kiedy to gwiazdor kina Bradley Cooper spłodził dziecko z piękną rosyjską modelką Iriną Shayk. Para po jakimś czasie rozstała się, jednak w ostatnich tygodniach byli znów widziani w swoich objęciach, tak jakby stara miłość nie zdążyła zardzewieć. Ale niemal jednocześnie Irina poznała Leonardo DiCaprio.

Gigi z Cooperem, Irina z DiCaprio. Miłosne zamieszanie na salonach

Według plotkarzy Rosjankę połączył z Leo romans. DiCaprio był też łączony z modelką Gigi Hadid. Co więcej, w tym przypadku plotki głosiły, że nie jest to tylko przelotny związek. Gwiazdor spotykał się jednak z niezliczonymi innymi pięknościami i wygląda na to, że w końcu zniecierpliwiona Gigi postanowiła utrzeć mu nosa. Znalazła sobie nowego kochanka i według magazynu People jest to... Bradley Cooper. Którego najwyraźniej Irina odstąpiła Gigi... Ale w momencie, w którym czytacie te słowa, wszystko już mogło kilkakrotnie stanąć do góry nogami!

Gigi Hadid, 28, and Bradley Cooper, 48, are 'having fun'https://t.co/qdJ4KUWSUT#OneDirection #1D @1DRocksTweetsGigi Hadid and Bradley Cooper are 'having fun' together. The model, 28, and the Maestro star are still getting to know each other but keeping their relationship … pic.twitter.com/k7YgqD52cS— 1D Rocks: News Tweets (@1DRocksTweets) October 10, 2023

