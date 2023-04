Polak wypił cztery piwa i wódkę, próbował wrzucić kobietę pod pociąg. Usłyszał wyrok

"Podszedłeś do swojej ofiary, gdy stała z przyjaciółmi na peronie stacji metra King's Cross. Była ci zupełnie obca. Przez chwilę próbowałeś z nią porozmawiać, ale cię zignorowała. Z dostępnych dowodów jasno wynika, że ​​tego dnia zamierzałeś się zabić, ale nic nie wyjaśnia, dlaczego zdecydowałeś się zabić niewinnego przechodnia" - mówił podczas poniedziałkowego (24 kwietnia) ogłaszania wyroku sędzia Benedict Kelleher, cytowany przez BBC. Artur H., 42-letni Polak mieszkający w Cardiff został skazany na 10 lat więzienia z możliwością wyjścia po odbyciu dwóch trzecich kary. W sierpniu ubiegłego roku pijany mężczyzna próbował zabić 22-letnią Marię Osifeso. Tylko dlatego, że go olała.

Londyn. Pijany Polak chciał wepchnąć ją pod pociąg

Do zdarzenia mrożącego krew w żyłach doszło dokładnie 29 sierpnia 2022 roku. Grupa młodych ludzi czekała na pociąg na stacji metra King's Cross w Londynie, gdy nagle do jednej z kobiet podszedł Polak. "Powiedział jej coś, czego nie była w stanie zrozumieć, prawdopodobnie z powodu bariery językowej. Myślała, że mężczyzna ​​jest pod wpływem alkoholu i powiedziała mu, że nie jest zainteresowana, po czym dalej rozmawiała ze znajomymi" – mówił w czasie rozprawy prokurator Sukwinder Dhadda. Wtedy 42-latek zaczął się intensywnie wpatrywać w kobietę. Po chwili grupa znajomych zaczęła zbliżać się na skraj peronu, ponieważ nadjeżdżał ich pociąg. I właśnie wtedy H. nagle podbiegł do 22-latki, chwycił ją w pasie, podniósł i próbował rzucić na tory wprost pod nadjeżdżający wagon metra. Jeden z towarzyszących jej mężczyzn chwycił agresora i uwolnił przyjaciółkę z jego uścisku. Na miejsce natychmiast wezwano policję.

Wielka Brytania. Polak chciał zabić, bo był "zdezorientowany"?

H. do wszystkiego się przyznał. Powiedział, że tego dnia wypił do czterech piw i "jedną trzecią litra wódki", myślał też o samobójstwie. Ojciec dwójki dzieci, zgodnie z tym, co podaje BBC, w Wielkiej Brytanii mieszkał od 15 lat i pracował w branży budowlanej. Prawniczka, która go broniła podkreślała, że jej klient każdego dnia żałuje tego, co zrobił. Powiedziała, że ​​​​był "zdezorientowany i zdesperowany".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Arthur Hawrylewicz grabbed a young woman and attempted to pull her in front of a tube train as she travelled to Notting Hill Carnival last year. It was a terrifying and completely unprovoked attack.Yesterday he was convicted of attempted murder. 👉 https://t.co/zt35TMQaSG pic.twitter.com/QQHTkiFZPb— British Transport Police (@BTP) March 7, 2023

