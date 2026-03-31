Wyszła na jaw szokująca prawda o mężu Elżbiety II. O tym nie wiedział prawie nikt

Ujawniono, że książę Filip aż osiem lat zmagał się z rakiem. Mąż królowej Elżbiety II zmarł przed nią w wieku 100 lat

Niemal nikt nie wiedział o tym wielkim dramacie, z jakim w ostatnich latach życia zmagali się książę Filip i królowa Elżbieta II! Nowa książka poświęcona zmarłej w 2022 roku brytyjskiej monarchini przynosi nowe informacje o stanie jej męża w ostatnich latach jego życia. Autor publikacji, historyk Hugo Vickers, twierdzi, że książę Filip chorował na raka trzustki. I to aż osiem długich lat. Według tych ustaleń chorobę wykryto w 2013 roku, gdy Filip miał 91 lat. Lekarze zauważyli zmiany w trzustce, ale uznali, że nowotworu nie da się operować. Po krótkim pobycie w szpitalu książę wrócił do domu i tam kontynuował leczenie. Mimo druzgocącej diagnozy Filip jeszcze przez pewien czas pojawiał się publicznie. Już kilka miesięcy po leczeniu wrócił do swoich normalnych obowiązków i brał udział w różnych wydarzeniach razem z resztą rodziny królewskiej. Z pracy wycofał się dopiero w 2017 roku.

ZOBACZ TEŻ: Książę Filip ostrzegał księcia Harry'ego przed Meghan Markle. Padły dwa zdania

Ostatnie piwo księcia Filipa. Poszedł po nie z balkonikiem, wkrótce potem zmarł

Ostatnie lata życia spędził głównie w posiadłości Wood Farm na terenie Sandringham. Tam żył z dala od mediów i rzadko pojawiał się publicznie. Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku w zamku Windsor. Miał niespełna 100 lat. Oficjalnie jako przyczynę śmierci podano podeszły wiek. Nowe informacje z książki sugerują jednak, że przez wiele lat zmagał się z poważną chorobą. Autor opisuje także ostatnie chwile życia księcia. Według jego relacji Filip do końca zachował pewną niezależność. W noc przed śmiercią miał sam przejść korytarzem z pomocą balkonika i... napić się piwa. Następnego dnia powiedział, że źle się czuje, po czym spokojnie zmarł. W chwili śmierci nie było przy nim królowej. Według autora była z tego powodu bardzo zdenerwowana, bo nie zdążyła się z nim pożegnać. Informacje zawarte w książce nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Pałac Buckingham.

Prince Philip 'had pancreatic cancer for eight years'

