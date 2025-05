Wyszła za mąż za lalkę, teraz się rozwodzi! "On mnie zdradzał"

Kobieta wzięła ślub z lalką i opowiadała, że mają trójkę dzieci. Teraz się rozwodzi z powodu zdrady!

Meirivone Rocha Moraes to 39-letnia Brazylijka, która kilka lat temu zaszokowała świat. Wzięła uroczysty ślub, a przynajmniej coś, co na niego wyglądało, z lalką imieniem Marcelo. Potem pozowała z nim do zdjęć w towarzystwie trzech mniejszych szmacianych postaci, utrzymując, że to wszystko ich rodzone dzieci. Niestety, ta wielka miłość nie przetrwała próby czasu. Meirivone wyznała ostatnio swoim 834 tysiącom obserwatorów, że Marcelo ją zdradza. „To nie pierwszy raz, ale wybaczyłam. Dla dobra rodziny” – mówi. Dodaje też, że cwana lalka „manipuluje” nią, mimo że „jest z materiału”. Niestety nie wytłumaczyła, jak dokładnie dokonała się ta zdrada i czy kochanka Marcelo sama jest lalką, czy może kobietą z krwi i kości.

Zdesperowana kobieta rozkazała zdradzającej lali wynosić się z domu

„Albo się zmieni, albo wynosi się z domu!” – grzmiała załamana żona. Choć Marcelo nabrał wody w usta i nijak nie chciał wypowiedzieć się w tej sprawie, internauci nie zostawili tej sprawy bez komentarza. „Jest tak cicho, bo wie, że nie ma racji” – żartował jeden z widzów. „Zawsze był podejrzanie milczący” – pisze inny. Tymczasem Brazylijka stwierdziła, że ma już dosyć ostatnich szans dawanych niewiernemu, szmacianemu amoroso i kazała mu pakować szmaciane walizki oraz wyprowadzić się z domu! Nie wiadomo, jak Marcelo zdoła tego dokonać, ale skoro zdradził, to pewnie i z wyprowadzką nie będzie miał większych trudności.

Meirivone Rocha Moraes, uma brasileira de 37 anos, ganhou atenção da mídia internacional após se casar com um boneco de pano chamada Marcelo, e agora também alega ter sida "traída" por ele. pic.twitter.com/2TX1nXre3U— Octopus (@CthulluOctopus) May 27, 2025

