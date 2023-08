Zabiła matkę wielką konserwą! Sos do makaronu narzędziem zbrodni

49-letnia córka zabiła 78-letnią matkę ciężką konserwą! Poszło o opłaty za dom

Kłótnia matki z córką skończyła się mordem! Wszystko zaczęło się jeszcze pod koniec czerwca. Sheila Wobbeking (+78 l.) przyszła do domu, który był jej własnością. Mieszkała tam jej córka Nicole Wobbeking (49 l.). Jak podaje McClatchy News, 49-latka nie robiła opłat za dom i matka chciała się o to upomnieć. Rozmowa przerodziła się w sprzeczkę, a sprzeczka w regularną awanturę z rękoczynami. W pewnym momencie córka zepchnęła matkę ze schodów, a potem chwyciła dużą, ciężką puszkę pełną sosu do makaronu i zaczęła nią okładać 78-latkę. Na miejsce awantury przyjechała policja. Nicole Wobbeking została zatrzymana pod zarzutem napaści. Siedziała od tygodnia w areszcie, gdy nagle jej matka została odwieziona do szpitala.

Policja: "Przyczyną śmierci było zabójstwo związane z kłótnią"

Kobieta zmarła, a lekarze początkowo nie wiedzieli, dlaczego. Potem zostało to powiązane z incydentem sprzed tygodnia. Okazało się, że obrażenia odniesione podczas pobicie puszką z sosem do makaronu są śmiertelne. Potwierdziła to sekcja zwłok. „Medyk sądowy hrabstwa Hennepin ustalił później w sekcji zwłok, że przyczyną śmierci było zabójstwo związane z kłótnią połączoną z rękoczynami, która miała miejsce w dniu 27 czerwca” - podaje policja w Maple Grove. Zgon 78-latki był spowodowany zakrzepicą płucną.

Minnesota grandmother dies after daughter shoves her down stairs, whacks her with can of pasta sauce https://t.co/YN9KKRHWc3 pic.twitter.com/3iuN37TePO— New York Post (@nypost) August 3, 2023

