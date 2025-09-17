Zabójca Charliego Kirka zostanie rozstrzelany? Ujawniono jego rozmowy

Prokurator okręgowy stanu Utah ubiega się o karę śmierci dla zabójcy Charliego Kirka. Może zostać zastrzelony

Charlie Kirk, 31-letni republikański działacz i dziennikarz został zastrzelony 10 września podczas wizyty na uniwersytecie w Utah. Wcześniej mówił w swoim programie, że obawia się o swoje życie i może zostać zamordowany, wielokrotnie dostawał pogróżki. Był twarzą młodej amerykańskiej prawicy, miał miliony fanów, ale tyle samo wrogów. Jeździł po zdominowanych przez lewicę uczelniach, wdając się w dyskusje na wszelakie budzące emocje tematy. Wielu go nienawidziło, aż w końcu niejaki Tyler Robinson chwycił za broń i po prostu zastrzelił Charliego Kirka podczas jednego z takich spotkań. Zabójstwo odbiło się szerokim echem na całym świecie. Donald Trump stwierdził, że 21-letni Robinson powinien zostać skazany na śmierć. Teraz ten postulat powtórzył prokurator.

ZOBACZ TEŻ: Vance zapowiada zniszczenie skrajnej lewicy. Wymienił Sorosa

„Po tej konferencji prasowej złożę zawiadomienie o zamiarze ubiegania się o karę śmierci. Nie podejmuję tej decyzji pochopnie i jako prokurator okręgowy podjąłem ją wyłącznie w oparciu o dowody i okoliczności przestępstwa” – powiedział prokurator okręgowy stanu Utah Jeff Gray, odnosząc się do zabójcy Charliego Kirka. W Utah Tylerowi Robinsonowi może grozić trafienie przed pluton egzekucyjny, ale w razie skazania na śmierć możliwe jest także zastosowanie zastrzyku z substancją powodującą zgon. „Morderstwo Charliego Kirka to amerykańska tragedia. Charlie Kirk został zamordowany, gdy angażował się w jedno z naszych najświętszych i najcenniejszych praw amerykańskich – fundament naszej demokratycznej republiki – swobodną wymianę myśli w poszukiwaniu prawdy, zrozumienia i doskonalszej unii” – dodał Gray reporterom w budynku Wydziału Zdrowia i Sprawiedliwości Hrabstwa Utah.

Przerażające wiadomości wysyłane przez zabójcę Kirka. Ujawniono rozmowę

Zagraniczne media, w tym BBC, publikują zapis wiadomości, które tuż po zabójstwie wymieniał Tyler Robinson ze swoim partnerem życiowym i współlokatorem:

"Robinson: Zostaw to, co robisz, spójrz pod moją klawiaturę.

[Kiedy współlokator zajrzał pod klawiaturę, zobaczył notatkę, która rzekomo brzmiała: „Dostałem okazję, by załatwić Charliego Kirka i zamierzam to zrobić”.]

Współlokator: „Co??????????? Żartujesz, prawda????

Robinson: Nadal wszystko w porządku, kochanie, ale utknąłem w Orem jeszcze na chwilę. Nie powinienem długo czekać na powrót do domu, ale muszę jeszcze wziąć karabin. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję zachować to w tajemnicy, dopóki nie będę umierać ze starości. Przepraszam, że cię w to wciągam.

Współlokator: Nie zrobiłeś tego, prawda????

Robinson: Zrobiłem, przepraszam

Współlokator: Myślałem, że złapali tę osobę?

Robinson: Nie, złapali jakiegoś wariata, a potem przesłuchali kogoś w podobnym stroju. Planowałem wziąć karabin z mojego punktu zrzutu wkrótce potem, ale większość tamtej części miasta została zablokowana. Jest cicho, prawie na tyle cicho, żeby się wydostać, ale jest jeden pojazd. Długo się waha.

Współlokator: Dlaczego?

Robinson: Dlaczego to zrobiłem?

Współlokator: Tak

Robinson: Mam dość jego nienawiści. Z niektórym rodzajem nienawiści nie da się negocjować. Jeśli uda mi się niezauważenie złapać mój karabin, nie zostawię żadnych dowodów. Spróbuję go odzyskać, mam nadzieję, że już poszli dalej".

Sonda Czy zgadzasz się z prezydentem Karolem Nawrockim, że zabójstwo Charliego Kirka podważa fundamenty demokracji? Tak, to atak na wartości demokratyczne Trudno powiedzieć, sprawa wymaga dokładnego wyjaśnienia Nie, nie łączyłbym tego z demokracją

🚨 BREAKING: Charlie Kirk’s kiIIer has been charged by Utah with AGGRAVATED MURDER, setting him up for a DEATH PENALTY trial, per documents obtained by @scrowderThis is addition to pending FEDERAL charges, which also carry the death penalty.The firing squad is coming. pic.twitter.com/JGGLP3JpTG— Nick Sortor (@nicksortor) September 12, 2025

Quiz. Tych dat z historii Polski wstyd nie znać. Sprawdź, poziom swojej wiedzy i zdobądź komplet punktów Pytanie 1 z 12 Tę datę chyba zna każdy. Chrzest Polski odbył się w: 960 roku 966 roku 696 roku Następne pytanie