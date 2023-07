Żałuje, że powiększyła piersi! Szokujące wyznanie Kylie Jenner

Kylie Jenner przyznała się do powiększenia piersi. Gwiazda dziś żałuje swojej decyzji i uważa, że jej dawne piersi były idealne

Kylie Jenner (26 l.) to jedna z najbardziej popularnych członkiń rodu Kardashianów. Już jako nastolatka zarabiała miliony na występowaniu w reality show, a potem produkcji kosmetyków. Jeszcze jako 18-latka wyglądała naturalnie, a potem zmieniła się w typową Instagramową modelkę. Uwagę fanów zwróciła kilka lat temu zwłaszcza przemiana w rejonie dekoltu pięknej Kylie. Nagle jej biust gwałtownie urósł! Jak do tego doszło? Nikt tego nie wiedział. Teraz Kylie Jenner nie pozostawiła swoim wielbicielom nawet cienia wątpliwości w tej kwestii! W ostatnim odcinku reality show „The Kardashians” przyznała się do operacji plastycznej piersi przeprowadzonej w wieku zaledwie 19 lat. W dodatku stwierdziła, że żałuje pójścia pod nóż! "A więc zrobiłam sobie piersi przed urodzeniem Stormi [córka Kylie Jenner]. Wcześniej miałam piękne piersi, naturalne, po prostu śliczne, idealny rozmiar... wolałabym nigdy ich nie powiększać" - wyznała Kylie. Może w zaistniałej sytuacji celebrytka zdecyduje się na wyjęcie implantów i powrót do naturalności?

Kim jest Kylie Jenner? Kariera, zarobki, życie prywatne

Kylie Jenner to najmłodsza córką mistrza olimpijskiego w dziesięcioboju Bruce’a Jennera (dziś po zmianie płci nazywa się Caitlyn Jenner) i Kris Jenner. Ma mnóstwo rodzeństwa, zwłaszcza przyrodniego. Do sióstr Kylie należą m.in. najdroższa modelka świata Kendall Jenner oraz Kim Kardashian, która swoją sekstaśmą dała początek imperium Kardashianów. Kylie Jenner zaczynała w reality show o Kardashianach w 2007 roku. Od 2016 roku rozwija swoją firmę kosmetyczną. Z raperem Travisem Scottem, z którym raz się rozstaje, a raz schodzie, ma córkę Stormi (5 l.) i syna Aire Webstera (1 rok).

Sonda Zdecydowałabyś się na operację plastyczną? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie wiem Nie, nigdy w życiu

Kylie Jenner Admits She Had a Boob Job at 19 https://t.co/KIeUFCzc0Z— E! News (@enews) July 27, 2023