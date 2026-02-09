Zawalił się pięciokodygnacyjny budynek! Już 13 ofiar, setki innych domów zagrożonych

Coraz więcej ofiar katastrofy budowlanej w Libanie, około 700 domów też zagrożonych zawaleniem

Przerażające doniesienia z Libanu na Bliskim Wschodzie! W niedzielę w mieście Trypolis na północy kraju zawalił się pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny, grzebiąc pod gruzami dziesiątki ludzi, a to może być tylko początek koszmaru. Bo jak podaje Al-Jazeera, około 700 budynków w tym mieście też jest zagrożonych zawaleniem. Wszystko z powodu ich fatalnego stanu technicznego. Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych niedzielnej katastrofy budowlanej wzrosła z sześciu do trzynastu. Z rumowiska wydobyto też kilkoro rannych. Nie jest jasne, ilu ludzi może być jeszcze w zawalonym budynku. Ekipy ratunkowe nadal prowadzą akcję poszukiwawczą i sprawdzają gruzowisko w nadziei odnalezienia kolejnych osób, które mogły nadal być uwięzione i czekać na pomoc.

Najbiedniejsza dzielnica miasta. Tam setki domów mogą stać się śmiertelną pułapką

Do katastrofy doszło w dzielnicy Bab Tabbaneh, uznawanej za jedną z najuboższych części Trypolisu, drugiego co do wielkości miasta Libanu. Jak poinformowała libańska Narodowa Agencja Informacyjna, ratownicy udzielili na miejscu pomocy dziewięciu osobom, które przeżyły zawalenie. Mer Trypolisu Abdel Hamid Karrimeh przyznał podczas konferencji prasowej, że wciąż nie wiadomo, ile osób może znajdować się pod gruzami. Wcześniej szef służb ratunkowych libańskiej obrony cywilnej informował, że w zawalonym budynku mieszkały 22 osoby. Lokalne władze przekazały w niedzielę, że katastrofa mogła mieć większą skalę, ponieważ zawaliły się dwa sąsiadujące ze sobą budynki mieszkalne. Okoliczni mieszkańcy mówią o potężnym huku i natychmiastowej akcji ratunkowej prowadzonej w bardzo trudnych warunkach. Katastrofa w Bab Tabbaneh nie jest odosobnionym przypadkiem. W ostatnich tygodniach w Trypolisie doszło do kilku zawaleń starych budynków mieszkalnych. Służby ratunkowe nie podają, kiedy akcja poszukiwawcza zostanie zakończona. Wszystko zależy od stanu gruzowiska i możliwości bezpiecznego dotarcia do kolejnych części zawalonej konstrukcji.

WARNING : DISTURBING VISUALSA building in #Tripoli, northern #Lebanon, collapsed, trapping residents inside. Rescue operations are underway, and the number of people currently believed to be beneath the debris remains unknown.(Video courtesy :X) pic.twitter.com/jIrMLQBY6I— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) February 9, 2026

