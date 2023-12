Zawalił się wieżowiec w Nowym Jorku! Szokujące słowa ratowników

Wielka katastrofa budowlana w Nowym Jorku, zamieszkały wieżowiec częściowo zawalony. "Myślałem, że to trzęsienie ziemi"

Na nowojorskim Bronksie zawalił się wieżowiec! 11 grudnia po godzinie 15 czasu lokalnego mieszkańcy okolicy budynku przy Billingsley Terrace 1915 usłyszeli dziwne dźwięki. Coś pękło, coś się zatrzęsło. "Myślałem, że to trzęsienie ziemi" – powiedział w rozmowie z Telemundo 47 Angel Soto, mieszkaniec feralnej budowli. „Powiedziałem mamie, że ziemia się trzęsie. Otwieramy drzwi, a ktoś mówi: „Nie, budynek się zawala. Musimy się wydostać". Mężczyzna z matką uciekli, podobnie klienci pobliskiego baru. Pękła jakaś rura, zaczęła tryskać woda. Potem rozległ się huk. Cały róg budynku od parteru aż po dach spadł na ulicę, odsłaniając zamieszkałe pokoje. Gdzieś wysoko widać było czyjeś łóżko, wiszący nad przepaścią fotel, nawet dziecięcy płaszczyk na wieszaku.

„Sądząc po tym, co widać miejscu zdarzenia i materiałach z monitoringu, mogło być o wiele gorzej”

Wydawało się, że rozmiar tragedii będzie gigantyczny. Ratownicy godzinami przeczesywali rumowisko z psami tropiącymi. Co się okazało? Jakimś cudem nikt nie zginął ani nikt nie odniósł istotnych obrażeń! Jest tylko dwóch lekko rannych. „To cud, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń w wyniku częściowego zawalenia się budynku przy Billingsley Terrace 1915” – napisała komisarz ds. straży pożarnej Laura Kavanagh na Twitterze. „Sądząc po tym, co widać miejscu zdarzenia i materiałach z monitoringu, mogło być o wiele gorzej”. Niestety, wiele osób z 50 znajdujących się w wieżowcu lokali zostało teraz bez dachu nad głową. Zajął się nimi Czerwony Krzyż, podstawiono im ciepłe autobusy i zapewniono noclegi w szkole. Jak mogło dojść do katastrofy budowlanej? Jak podaje NBC, budynek miał niemal sto lat i stwierdzono w nim uszkodzenia elewacji, przy ścianie stało nawet rusztowanie, jednak nikt nie stwierdził uszkodzeń, które mogły zwiastować aż takie wydarzenia.

Miraculously, no one was severely injured at the partial building collapse at 1915 Billingsley Terrace. From looking at the scene and surveillance footage, it could have been so much worse. We waited anxiously as @FDNY members methodically went through the debris pile. pic.twitter.com/M9kZ2LyNAo— Commissioner Laura Kavanagh (@FDNYFC) December 12, 2023

