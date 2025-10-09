Zginęło sześć osób, przeżyło tylko dziecko! Koszmarny wypadek ciemną nocą

W środkowej Słowacji doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęło sześć osób.

Zderzenie dwóch samochodów osobowych miało miejsce w pobliżu Bańskiej Bystrzycy, a wśród ofiar są również dzieci.

Tylko jedna osoba przeżyła tę katastrofę – dziecko, które trafiło do szpitala.

Jakie są okoliczności tej strasznej tragedii i kto złożył kondolencje rodzinom ofiar?

Straszne wieści od naszych sąsiadów. Sześć osób zginęło w środę (8 października) późnym wieczorem w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu Bańskiej Bystrzycy w środkowej Słowacji. Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę. Początkowo nie było wiadomo, o kim mowa, potem jednak słowacka policja doprecyzowała, że jedyną osobą, która przeżyła ten straszny wypadek, jest dziecko.

Koszmarny wypadek na Słowacji. Nie żyje sześć osób

Maluch został przewieziony do szpitala. "Wśród uczestników były dwie osoby nieletnie, z których jedna zmarła na miejscu, a druga została opatrzona, a następnie przewieziona na oddział ratunkowy Szpitala Dziecięcego z Polikliniką w Bańskiej Bystrzycy" - przekazały w oficjalnym komunikacie służby ratownicze. Dodano, że na miejsce wypadku wysłano trzy karetki.

Słowacja: tragedia na drodze. Przeżyło tylko dziecko

Jak przekazuje PAP, po wypadku poinformowano, że w obu samochodach znajdowały się osoby narodowości romskiej. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj Esztok przekazał na portalu X wyrazy współczucia rodzinom ofiar. Minister zdrowia Kamil Szaszko napisał natomiast, że "są chwile, kiedy nawet profesjonaliści czują się bezradni".