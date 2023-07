i Autor: PAP

skąd taka decyzja sądu?

Znana aktorka wychodzi wcześniej z więzienia. Werbowała kobiety do sekty, gdzie musiały uprawiać seks

W czerwcu 2021 roku sąd w Nowym Jorku skazał Allison Mack na trzy lata więzienia. Aktorka, doskonale znana światowej publiczności m.in. z serialu "Tajemnice Smallville", werbowała do sekty kobiety, w której były naznaczane inicjałami jej lidera Keitha Raniere'a. Co więcej, nakazywano im uprawiać z nim seks! Mack przyznała się do winy, a teraz przed czasem opuściła więzienie. Znamy uzasadnienie jej wcześniejszego wypuszczenia na wolność!