Żołnierze zaginęli na granicy z Rosją! Dramatyczne poszukiwania, śmigłowce w akcji

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-10-02 21:26

Dramat podczas ćwiczeń na poligonie Sor-Varanger w Norwegii. Oddział armii zaginął, od sobotniego poranka (27 września) dowództwo nie miało kontaktu z żołnierzami. W czwartek (2 października) wieczorem potwierdzono odnalezienie pięciu żołnierzy. Nadal trwają poszukiwania pięciu pozostałych, po których wysłano śmigłowce.

Dramat w Norwegii. Zaginęło 10 żołnierzy. Szukają ich helikoptery, ale odnaleziono tylko pięciu

Autor: Shutterstock
Dramat w Norwegii. Zaginęło 10 żołnierzy. Szukają ich helikoptery, ale odnaleziono tylko pięciu

Żołnierze brali udział w ćwiczeniach w okolicach Bugoeynes na pograniczu norwesko-rosyjskim. Do bazy mieli wrócić w sobotę (27 września) przed południem, ale nadzorujący ćwiczenia stracili z oddziałem kontakt.

W sobotę wieczorem norweska służba ratunkowa HRS skierowała śmigłowce w obszar, gdzie żołnierze najprawdopodobniej powinni przebywać. Akcję podjęto mimo zapadających ciemności. Około godz. 20 policja poinformowała, że udało się znaleźć pięciu z zaginionej dziesiątki.

Jakob Carlsen, szef służb ratunkowych HRS w północnej Norwegii, w rozmowie z telewizją NRK przyznał, że sytuacja jest poważna. - Wstępne raporty wskazują, że żołnierze nie odzyskali sił po forsownych ćwiczeniach wojskowych - powiedział.

Według komunikatu Norweskich Sił Zbrojnych zaginieni żołnierze byli dobrze wyszkoleni i wyposażeni. Prognozy pogody dla okolic zaginięcia są dobre. Temperatura powietrza ma utrzymać się powyżej zera, nie powinno padać, a wiatr ma wiać z umiarkowaną siłą.

CZYTAJ TEŻ: Szykowany jest atak na Polskę pod fałszywą flagą? Są ostrzeżenia

ZGORZELSKI: JUŻ NIE POKÓJ, JESZCZE NIE WOJNA
