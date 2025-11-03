Zrobiła selfie z własnym zabójcą. Parę sekund później nie żyła

Ciężarna żona zrobiła selfie z mężem nad przepaścią. Po chwili on ją tam zepchnął

Uśmiechnięta młoda kobieta, za nią jej mąż i rajskie krajobrazy. To selfie zrobione w 2018 roku przez 32-letnią Semrę Aysal z Turcji wydaje się pokazywać chwile niczym niezakłóconego szczęścia. Kto by pomyślał, że sekundy później żona zginie, zrzucona w przepaść właśnie przez mężczyznę ze zdjęcia? Ta tragedia rozegrała się w malowniczej Dolinie Motyli w tureckiej prowincji Mugla. Znajduje się tam punkt widokowy, a tuż obok niego 300-metrowa przepaść. Kilka lat temu 40-letni Hakan Aysal namówił swoją żonę w siódmym miesiącu ciąży na wycieczkę właśnie w to miejsce. Kobieta zgodziła się, chociaż cierpiała na lęk wysokości. Ale w towarzystwie męża nie musiała przecież, jak sądziła, niczego się obawiać. Para spędziła na klifie aż trzy godziny. Może mężczyzna do ostatniej chwili bił się z myślami? W pewnym momencie kobieta zrobiła radosne selfie. Po paru sekundach runęła ze skały!

"Hakan był bardzo beztroski i spokojny. Nie zachowywał się jak mężczyzna, którego żona właśnie spadła z klifu"

Hakan Aysal nie był jednak geniuszem zbrodni i nawet nie próbował udawać rozpaczy. Zatrzymał przypadkowego kierowcę i zupełnie spokojnie oznajmił, że jego żona właśnie spadła ze skały. Razem jej szukali, ale mężczyzna nie wydawał się szczególnie wstrząśnięty. „Hakan nie zszedł z nami. Zostaliśmy tam, dopóki nie przyjechała żandarmeria. Hakan był bardzo beztroski i spokojny. Nie zachowywał się jak mężczyzna, którego żona właśnie spadła z klifu” - cytuje zeznania świadka "Daily Star". Mąż zwrócił na siebie uwagę policji, gdy zaczął nagle prowadzić wystawne życie. Okazało się, że zaciągnął na żonę parę pożyczek, chciał też po paru dniach od tragedii wypłacić pieniądze z polisy na życie, którą wcześniej sam wykupił. Mężczyzna w końcu został zatrzymany, a w 2022 roku do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko niemu. Został właśnie skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Odkąd siedzi za kratkami, zdążył pozwać 200 osób za zniesławienie w internecie, domagając się po około tysiąc złotych od każdej z nich.

Pregnant wife posed for clifftop selfie with husband moments before 1,000ft fallhttps://t.co/XOvznwFZnr pic.twitter.com/O5UU3hX86H— Daily Star (@dailystar) November 2, 2025

