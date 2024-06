Ujawnił prawdę o związku Meghan Markle i księcia! Wielu będzie w szoku

Trzech rówieśników zaciągnęło 12-latkę do hangaru. Doszło do bestialskiego gwałtu! Prezydent reaguje

Kolega z planu serialu wyznał prawdę o charakterze Meghan Markle i jej małżeństwie z księciem! Wielu przeżyje istny szok

Czy w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego wszystko jest w porządku? Rok temu na ten temat krążyły po świecie straszne plotki. Harry zaczyna żałować, a ta miłość to już przeszłość - twierdził choćby Paul Burrell, który przez 10 lat pracował jako zaufany lokaj księżnej Diany i zna osobiście księcia Harry'ego i Meghan Markle. "Czy jestem jedyną osobą w tym kraju, która myśli, czyżby Harry wreszcie obudził się i zobaczył prawdę? O tym, co robi jego żona, że został przez nią poddany praniu mózgu?" - pytał dramatycznie. Teraz na temat związku Meghan i Harry'ego wypowiedział się Wendell Pierce, niegdysiejszy kolega Meghan z planu serialu "W Garniturach". Grał tam jej ojca. Co powiedział? Wielu będzie w szoku!

„Wyglądali na bardzo zakochanych i byli bardzo szczęśliwi, a to jest najważniejsze”

W rozmowie z "People" Wendell Pierce powiedział, że jego zdaniem związek Meghan i Harry'ego wręcz kwitnie! Jego zdaniem „wyglądają na bardzo zakochanych”. „Wyglądali na bardzo zakochanych i byli bardzo szczęśliwi, a to jest najważniejsze” - powiedział gwiazdor, który widział Sussexów rok temu. Zdradził też, że ostatniego dnia pracy na planie zapewnił Meghan o swojej dozgonnej przyjaźni: „To była ostatnia noc w pracy i powiedziałem: «Meghan, twoje życie się zmieni i znajdziesz się w bańce, ale zawsze pamiętaj, bez względu na wszystko, jestem twoim przyjacielem – masz mnóstwo przyjaciół”. Wallace dodał, że Meghan wbrew obiegowej opinii jest sympatyczną osobą. „To najmilsza osoba na świecie” – przekonuje Wendell Pierce.

Meghan Markle and Prince Harry ‘Look Very Much in Love,’ Says Her Suits Costar Wendell Pierce (Exclusive) https://t.co/T90681COUZ via @people— Wendell Pierce (@WendellPierce) June 18, 2024

