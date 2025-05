Bosak: dla Konfederacji korzystne by prezydentem nie był lewak

Bosak o najnowszej artykule o Nawrockim

Bosak stwierdził w TOK FM, że nie wierzy w publikację portalu Onet nt. przeszłości Nawrockiego. Według Onetu Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet - podkreślono w artykule.

"Cokolwiek to było, są to sprawy z dalekiej, głębokiej przeszłości" - zaznaczył polityk Konfederacji. Dodał, że jeśli informacje nt. prezesa IPN mają cokolwiek wspólnego z prawdą, to rząd miał czas na to, by przedstawić je w Sejmie. Jak stwierdził, nic takiego się nie wydarzyło, w związku z czym - jego zdaniem - jest to brudna kampania i czarny PR, które świadczą bardziej o wrogach Nawrockiego niż o nim samym. "To jest operacja socjotechniczna i goebbelsowska" - oświadczył Bosak.

Bosak uderza w Trzaskowskiego

"Rafał Trzaskowski jest kandydatem zagranicy i dużych mediów, a Karol Nawrocki jest kandydatem zwalczanym przez ośrodki związane z zagranicą i dużymi mediami. Instynktownie budzi to moją sympatię i zaufanie w kierunku kandydata zwalczanego" - powiedział wicemarszałek. Ocenił też, że dużo grosza jest przeszłość Trzaskowskiego. "Jego spotkania z młodym Sorosem (Alexem, synem miliardera George’a Sorosa, PAP), wielokrotne finansowanie jego wydarzeń przez zagraniczne fundacje polityczne, afera z zagranicznym wsparciem kampanii wyborczej negatywnej wobec Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji na prezydenta, który w I turze uzyskał trzeci wynik - PAP) i Karola Nawrockiego. Udawał, że jego profil na Facebooku jest prowadzony przez administratorów z Belgii i Węgier" - wyliczył wicemarszałek Sejmu.

Bosak o piwie Mentzena z Trzaskowskim

Podkreślił, że dla Konfederacji korzystne jest, by prezydentem nie był lewak. Bosak stwierdził też, że Mentzen nie został przez nikogo „wykiwany”, tylko był w swoim pubie gospodarzem spotkania szefa MSZ Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego i jego sztabu. Natomiast - jak dodał - nie powinien się fotografować na finiszu kampanii z przeciwną opcją polityczną. Zdaniem Bosaka, nie powinny paść słowa prezydenta Andrzeja Dudy o "wykiwaniu" Mentzena. Sobotnią rozmowę Trzaskowskiego z Mentzenem na kanale Youtube Sikorski oglądał w pubie Mentzena w Toruniu. Po rozmowie dołączył do niego Trzaskowski ze swoimi sztabowcami, a następnie Mentzen. Wideo ze spotkania zamieścił na X szef MSZ. Prezydent powiedział w wywiadzie dla Radia Zet, że panowie "bardzo sprytnie, instrumentalnie potraktowali swojego młodszego kolegę, byłego kontrkandydata w wyborach prezydenckich i - krótko mówiąc - trochę go wykiwali.

Zobacz galerię: Jarosław Kaczyński na marszu Karola Nawrockiego

NAWROCKI PEWNY WYGRANEJ? KOGO POPRĄ MENTZEN Z ZANDBERGIEM? | Nocna Zmiana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów prezydenckich? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki