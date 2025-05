Braun stawia siedem pytań przed II turą. Co zrobi Nawrocki i Trzaskowski?

Braun zadaje siedem pytań przed II turą

Grzegorz Braun i jego wynik wyborczy w I turze wyborów prezydenckich to jedna z największych niespodzianek. Europoseł znany z kontrowersyjnych zachowań, zgarnął 6,34 procenta głosów i zajął czwarte miejsce. Czy polityk zamierza zaapelować do swoich wyborców o przekazywanie głosów Rafałowi Trzaskowskiemu bądź Karolowi Nawrockiemu? Póki co, Grzegorz Braun umieścił na platformie X długi post, gdzie zadał kandydatom siedem pytań dotyczących ich polityki. Oto one:

Czy jako kandydat na Prezydenta RP będzie Pan kierował się wyłącznie polskim interesem narodowym - a w szczególności czy zobowiązuje się Pan do:

1. Zdecydowanych działań na rzecz pokoju, a zwłaszcza do niewysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę oraz nieprzekazywania sprzętu wojskowego na rzecz Ukrainy?

2. Zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego - a zwłaszcza powstrzymania ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach?

3. Zdecydowanych działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego - a w szczególności odrzucenia tzw. paktu migracyjnego Unii Europejskiej i powstrzymania imigracji zarówno legalnej, jak i nielegalnej?

4. Odrzucenia tzw. zielonego ładu Unii Europejskiej - zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, górnictwa, budownictwa, energetyki i motoryzacji?

5. Zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej m. in. pod hasłami „terapii daremnych" i „śmierci mózgowej"?

6. Rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022 m. in. w lecznictwie, wojskowości i gospodarce - a w szczególności ukarania winnych i sprawców kierowniczych oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar?

7. Doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim?

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Konfederacja @KoronyPolskiej opowiada się za jawnością i uczciwością w życiu publicznym. Z tego względu oczekujemy od kandydatów na Prezydenta RP udzielenia pilnej, jasnej i kompletnej odpowiedzi na poniższe pytania, odnoszące się do najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa…— Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) May 20, 2025

