Kto może głosować w wyborach prezydenckich?

To, kto może wybierać prezydenta w Polsce określają przepisy Kodeksu Wyborczego. Prawo wybierania prezydenta, czyli czynne prawo wyborcze ma osoba, która spełnia następujące warunki:

ma obywatelstwo polskie , tylko obywatele Polski mogą wybierać prezydenta

, tylko obywatele Polski mogą wybierać prezydenta najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

posiadać pełnię praw publicznych , osoba, która została pozbawiona praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie może głosować. Prawa te są najczęściej odbierane w wyniku popełnienia poważnych przestępstw lub innych naruszeń prawa.

, osoba, która została pozbawiona praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie może głosować. Prawa te są najczęściej odbierane w wyniku popełnienia poważnych przestępstw lub innych naruszeń prawa. nie jest ubezwłasnowolniony , to dotyczyć może osób, które ze względu na swoje zdolności psychiczne lub zdrowotne nie są w stanie samodzielnie podejmować ważnych decyzji,

, to dotyczyć może osób, które ze względu na swoje zdolności psychiczne lub zdrowotne nie są w stanie samodzielnie podejmować ważnych decyzji, nie jest pozbawiony praw wyborczych, czyli sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają go praw wyborczych

Każdy polski obywatel, który spełnia te warunki jest wpisany do spisu wyborców w miejscu swojego stałego zameldowania. Na głosowanie wybiera się do miejsca, które jest przypisane do jego adresu. Co ważne, można być ujętym tylko w jednym spisie, co daje przejrzystość i pewność, że ktoś będzie chciał głosować w kilku miejscach.

Czy obcokrajowiec może głosować w wyborach prezydenckich w Polsce?

Co do zasady obcokrajowcy bez polskiego obywatelstwa nie mogą głosować w wyborach polskich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej (Sejm, Senat, Prezydent RP). Nawet jeśli na stałe mieszkają na terytorium naszego kraju. Wyjątkiem od tej reguły są:

wybory samorządowe - w Polsce mogą głosować obywatele UE, Wielkiej Brytanii i Irlandii, jeśli na stałe mieszkają w danym mieście,

wybory do Europarlamentu - w Polsce obywatele UE mogą głosować na kandydatów ze swojego kraju ojczystego lub polskich kandydatów.

W obu tych przypadkach obcokrajowcy muszą posiadać czynne prawo wyborcze oraz zostać wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców.

Jeśli natomiast obcokrajowiec posiada polskiego obywatelstwo, to może głosować na prezydenta Polski. Jeśli osoba taka mieszka za granicą, wówczas może udać się na głosowanie do polskiego konsulatu albo do polskiej ambasady. Co ważne, posiadanie polskiego numeru PESEL lub/i Karty Polaka nie oznacza posiadania polskiego obywatelstwa, to nie jest równoznaczne! Obcokrajowcom polskie obywatelstwo może nadać tylko prezydent.

Jak można otrzymać polskie obywatelstwo?

Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że nabycie obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161). W Polsce polskie obywatelstwo można otrzymać poprzez:

Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą,

bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą, Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski : zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa,

: zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa, Przysposobienie pełne – adopcja: dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa.

dziecko przysposobione przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat. W tym przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia. Dziecko takie nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa. Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP: na podstawie art. 18 cyt. ustawy Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie. Prezydent RP nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

