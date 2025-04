i Autor: PAP/Vladyslav Musiienko, PAP

Donald Tusk z rana umieścił wpis w sieci. Wystarczyło mu osiem słów

Donald Tusk z samego rana odniósł się do tego, co działo się w poniedziałkowej (28 kwietnia) debacie "Super Expressu". W swoim wpisie na Facebooku nawiązał do sytuacji z flagą, którą miał ze sobą Rafał Trzaskowski. Premier skomentował sprawę w zaledwie kilku słowach.