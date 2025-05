Dziś wielka debata Trzaskowski-Nawrocki! Gorący piątek dla sztabów i wyborców

Dla młodych bardziej naturalny z tą swoją buńczucznością graniczącą z impertynencją jest Karol Nawrocki - powiedział PAP dr hab. Robert Szwed, socjolog kierownik Katedry Kultury Medialnej KUL. Jednak, jak zauważył, Rafał Trzaskowski jest dla tej grupy "mniej obciachowy". - Jeśli Nawrocki czegoś nie wie, nie wstydzi się swojej ignorancji, jakby mówił "No i co?". On się tym zupełnie nie przejmuje, jest autentyczny w swojej ignorancji, i to jest jego przewaga z perspektywy młodzieży, która może powiedzieć: "No, ja się z nim nie zgadzam, ale popatrz, jaki jest prawdziwy w tym wszystkim". Rafałowi Trzaskowskiemu trudno będzie to przebić. On zresztą, z jakiegoś powodu, nie potrafił wykorzystać swoich atutów, jak choćby tego, że od lat zarządzał stolicą Polski i ma jakieś osiągnięcia. To efekt ewidentnych błędów popełnionych przez jego sztab, który się zemści, także w grupie młodych - tłumaczył uczony.