Oszczędności Adriana Zandberga – ile zgromadził?

Polityk zgromadził środki pieniężne w wysokości około 70 000 złotych. Pieniądze te znajdują się na wspólnym koncie małżeńskim, co oznacza, że są częścią wspólnoty majątkowej z żoną. Nie posiada oszczędności w walutach obcych ani papierów wartościowych.

Jakie nieruchomości znajdują się w majątku Zandberga?

Poseł Razem jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 95 m². Wartość tej nieruchomości wynosi 1 250 000 złotych. Jest to jedyna nieruchomość wykazana w oświadczeniu majątkowym. Adrian Zandberg nie posiada domu, gospodarstwa rolnego ani innych nieruchomości.

Ile zarabia Adrian Zandberg? Dochody z Sejmu i innych źródeł

Źródłem utrzymania polityka jest głównie wynagrodzenie poselskie oraz dieta parlamentarna. W oświadczeniu majątkowym wykazał:

Uposażenie poselskie: 99 330,47 zł

Dieta parlamentarna: 33 832,42 zł (w tym 6 832,42 zł opodatkowane, 27 000 zł nieopodatkowane)

Wynagrodzenie z Rady Ochrony Pracy: 11 256 zł

Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie posiada udziałów w spółkach handlowych czy akcji.

Samochód i inne składniki majątku

W oświadczeniu majątkowym polityka znalazł się jeden składnik mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych. Jest to Ford Focus z 2018 roku. To auto wyróżnia się prostotą i funkcjonalnością, co wpisuje się w wizerunek polityka bliskiego sprawom zwykłych obywateli.

Czy majątek Adriana Zandberga budzi zaufanie?

Lider partii Razem nie jest politykiem, który obnosi się z luksusem. Jego majątek jest stosunkowo skromny, szczególnie w porównaniu do innych polityków zasiadających w Sejmie. Mieszkanie warte ponad milion złotych i samochód klasy średniej to główne składniki jego majątku. Dochody poselskie i dieta parlamentarna stanowią podstawę jego utrzymania.

Czy taka transparentność finansowa zwiększy zaufanie wyborców do tego polityka? Na pewno jego majątek nie wzbudza kontrowersji, a skromny styl życia jest spójny z jego poglądami politycznymi.

