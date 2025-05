"Mentzen grilluje". Co Rafał Trzaskowski sądzi o szerokim dostępie do broni? Padł przykład USA

„Sprawdźmy, co mamy we krwi”

Trzaskowski u Mentzena. Podczas sobotniej rozmowy na kanale YouTube Trzaskowski był pytany przez Mentzena m.in. o to, czy - jako prezydent - nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni. "A jest taki pomysł? Bo ja nie słyszałem" - odpowiedział kandydat KO.

Mentzen powiedział, że słyszał np. o pomyśle ograniczenia Polakom prawa do posiadania noży. - Nie ma takich planów. Jestem przeciwko zaostrzaniu jakichkolwiek przepisów - powiedział Trzaskowski. Na pytanie, czy zgodziłby się na poszerzenie Polakom prawa do posiadania broni, kandydat KO stwierdził, że dzisiaj to prawo jest dobrze skonstruowane. - Ono jest dosyć liberalne, jeżeli porównujemy to z innymi państwami - dodał.

Trzaskowski powiedział też, że nie zgadza się na wprowadzenie takiego systemu dostępu do broni jaki obowiązuje w Stanach Zjednoczonych. - Ja nie jestem za tym, żeby dostęp do broni był tak łatwy jak w Stanach Zjednoczonych - podkreślił. Podał tu przykład użycia broni w USA przez dzieci w szkołach.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski nie podpisał ośmiopunktowej deklaracji przygotowanej przez Sławomira Mentzena, który w pierwszej turze wyborów zdobył trzeci wynik jako kandydat Konfederacji. Nie będę niczego podpisywał, bo ja nie jestem Karolem Nawrockim - zadeklarował Trzaskowski.

