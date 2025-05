Mentzen na piwie z Trzaskowskim i Sikorskim. To nagranie wywołało burzę

"Mentzen grilluje". Co Rafał Trzaskowski sądzi o szerokim dostępie do broni? Padł przykład USA

Rafał Trzaskowski u Sławomira Mentzena - sobota, 24 maja. Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski nie podpisał ośmiopunktowej deklaracji przygotowanej przez Sławomira Mentzena, choć zgodził się z częścią zawartych w niej postulatów. - Nie będę niczego podpisywał, bo ja nie jestem Karolem Nawrockim - zaznaczył Trzaskowski. Spośród punktów przedstawionych przez Mentzena Trzaskowski zgodził się m.in. z tym, że nie należy podnosić podatków, ograniczać obrotu gotówki i zaostrzać przepisów o dostępie do broni. W kwestii wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę stwierdził, że obecnie nie ma takiej możliwości.

Mentzen na piwie z Trzaskowskim i Sikorskim [NAGRANIE]

Po rozmowie Sławomir Mentzen i Rafał Trzaskowski spotkali się na piwie w pubie. Towarzyszył im inny polityk Platformy Obywatelskiej - Radosław Sikorski. I to właśnie on udostępnił filmik. "Za Polskę która łączy, nie dzieli" - napisał Sikorski. Część internautów w mocnych słowach komentuje to spotkanie. "Co to ma być? @SławomirMentzen - czy świadomie zgodził się Pan na wykonanie i opublikowanie tych nagrań w kampanii przez PO? Jako Pana wyborca oczekuję wyjaśnień, jaki charakter miało spotkanie uwiecznione na tym nagraniu oraz jasnej deklaracji, kogo poprzez Pan w II turze." - napisał jeden z internautów na platformie X.

W czwartek Mentzen rozmawiał z innym kandydatem na prezydenta - Karolem Nawrockim.

Mentzen spotkał się na piwie z Trzaskowskim. Jest komentarz lidera Konfederacji

Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać - napisał na platformie X Sławomir Mentzen.

Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił.Nie rozumiem o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto.Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów.A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać.— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 24, 2025

