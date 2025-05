Sensacyjny sondaż! Nawrocki wygrywa z Trzaskowskim. Relacja na żywo

Wybory prezydenckie 2025 - ostatni dzień kampanii

Przed nami ostatni dzień kampanii - 30 maja Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki mają ostatnie chwile na to, by przekonywać wyborców do swoich kandydatur. Zarówno kandydat Koalicji Obywatelskiej jak i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość wyruszą na kampanijny szlak. Rafał Trzaskowski odwiedzi dziś kolejno: Włocławek, Chojnice, Gdańsk, Elbląg, Ostródę oraz na zakończenie kampanii - Ciechanów. Z kolei Karol Nawrocki spotka się z mieszkańcami Gorlic, złoży kwiaty pod pomnikiem ofiary rzezi wołyńskiej w Domostawie, następnie pojedzie do Białej Podlaskiej i łap. Finał kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego zaplanowano w Wysokim Mazowieckim. W naszej relacji na żywo będziemy zbierać najciekawsze opinie, komentarze oraz ostatnie sondaże przed ciszą wyborczą. Ta - przypomnijmy - rozpocznie się o północy i potrwa do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21.00 w niedzielę. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej relacji!

