W poniedziałek (12 maja) odbyła się ostatnia przedwyborcza debata, którą organizowała TVP przy współudziale TVN24 i Polsat News. W czasie debaty pojawił się temat mieszkania Nawrockiego, czyli słynnej kawalerki w Gdańsku, należącej wcześniej do pana Jerzego, obecnie przebywającego w DPS. Na koniec debaty, gdy kandydaci startujący w wyborach prezydenckich 18 maja, mieli czas na podsumowanie. W czasie swojego podsumowania Rafał Trzaskowski zwrócił się do Karola Nawrockiego tymi słowami:

W ostatnich dniach okazało się, jak ważne są uczciwość, przyzwoitość i bezinteresowność. Pomagać trzeba bezinteresownie, z przejrzystością, a przede wszystkim w prawdzie. Polityk nie może bać się prawdy, prawda musi zwyciężyć. Nie bądźcie obojętni, trzeba reagować, gdy dzieje się zło lub słyszymy kłamstwo. O tym są te wybory. Idźcie na wybory, mobilizacja jest potrzebna, bo te wybory są o uczciwości. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu. Niech pan przyjmie, przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy - powiedział i podał konkurentowi kopertę.

A gdy panowie podali sobie rękę już po debacie, kamery uchwyciły moment, gdy Nawrocki wskazuje na leżącą na jego pulpicie kopertę, na co Trzaskowski wskazuje dając znak, by konkurent ją zabrał. Sprawa tajemniczej koperty rozgrzała media. Każdy chciał wiedzieć, co jest w środku. "Super Express" dowiedział się, że wewnątrz koperty od Trzaskowskiego znalazł się numer DPS, w którym przebywa pan Jerzy. Dodatkowo jak usłyszeliśmy w sztabie kandydata popieranego przez PiS, będzie też koperta przegotowana dla Trzaskowskiego. To się potwierdziło!

Jest kolejna koperta! To Nawrocki odpowiada Trzaskowskiemu

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Karolem Nawrockiem, który mówi:

Pytacie co było w kopercie trzęsącego się Trzaskowskiego? Numer bankowy DPS, w którym urzędnicy Aleksandry Dulkiewicz, koleżanki Rafała Trzaskowskiego, decyzją sądu umieścili pana Jerzego. Informuję jeszcze raz, kawalerka została przekazana na cele charytatywne, trwają formalno-prawne ustalenia w tej sprawie, a do końca swojego życia pan Jerzy może w niej mieszkać. Ja też mam kopertę dla pana Rafała Trzaskowskiego. W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawy skierowany przeciwko rodzinie z sześcioletnim dzieckiem. niech pan wycofa ten pozew! Niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnymi. Zrobi to pan? - pyta na koniec Nawrocki.

BOOM! 💥 Karol Nawrocki również ma kopertę dla Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie, co w niej jest! #Nawrocki2025 pic.twitter.com/cDWDnrlOKt— #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) May 13, 2025