"Prezydencki poker". Oto kulisy debaty Trzaskowski-Nawrocki

Beata Szydło wbija szpilę Trzaskowskiemu. To nagranie rozgrzało sieć

„Cóż szkodzi obiecać?” to ich program

Jacek Prusinowski, który poprowadzi debatę, podkreśla, że formuła spotkania będzie zbliżona do tej, którą "Super Express" z sukcesem zastosował podczas debaty wszystkich kandydatów przed pierwszą turą. "To będzie debata z udziałem dwóch kandydatów. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki spotkają się w studiu" - zapowiada.

Prusinowski, znany z dociekliwych wywiadów politycznych w Radiu Puls, został wybrany na prowadzącego debatę ze względu na doświadczenie i akceptację obu sztabów. "Okazało się, że dla wszystkich jakoś tam byłbym mniej lub bardziej akceptowalny" - mówi skromnie.

Wyborcy patrzą na wszystko

W najnowszym odcinku podcastu "Prezydencki Poker" Złotorowicz podkreśla, że debata będzie kluczowa dla wyniku wyborów. "To, który kandydat, jak wypadnie w tej debacie, może mieć bardzo duże znaczenie dla wyniku wyborów" - zaznacza. Dodaje, że wyborcy będą zwracać uwagę na wszystko: miny, mowę ciała, gesty, ubiór.

Dziennikarze polityczni analizują również strategie kandydatów w walce o głosy wyborców. Prusinowski zauważa, że Trzaskowski próbuje zmobilizować elektorat poprzez "bicie na alarm", ostrzegając przed "brunatnieniem Polski". Złotorowicz dodaje, że Nawrocki, podpisując się pod postulatem zakazu wstąpienia Ukrainy do NATO, wpisuje się w narrację Putina.

Ludzie patrzą na wszystko. To będą pułapki zastawiane na konkurencję. W takie debaty nie tyle można wygrać, co można je przegrać

Coraz gorętsza kampania

