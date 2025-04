Prowadzili debatę "Super Expressu". Mówią, co działo się za kulisami

O co chodziło?

Nie milkną echa debaty prezydenckiej "Super Expressu", która odbyła się w poniedziałek i jest teraz tematem numer 1 w mediach. Prowadzący debatę już dziś zapraszają na podcast "Prezydencki poker", którego słuchać będzie można trzy razy w tygodniu, aż do II tury wyborów prezydenckich. Emocje polityczne w najbliższym czasie są więc gwarantowane.

Sukces debaty "Super Expressu"

W pierwszym odcinku podcastu "Prezydencki poker" słuchacze dowiedzą się, jak wyglądały przygotowania do debaty i jak wypadli kandydaci w opinii prowadzących. Jan Złotorowicz przyznał, że największym stresem była obawa przed niekonwencjonalnymi zagraniami niektórych kandydatów, znanych z performensów politycznych. Jacek Prusinowski uważa natomiast, że sukcesem było to, że udało się zaprosić wszystkich kandydatów do rozmowy.

Po co są te debaty? Żeby ludzie zobaczyli, kto ubiega się o urząd prezydenta Polski, jaki ma pogląd i czy dla mnie ten pogląd jest okej, czy nie jest okej

Jedyna taka debata

Moderatorzy nie mogli zostawić bez komentarza kontrowersyjnego zachowania Grzegorza Brauna, który zdaniem wielu podczas debaty dał popis antysemityzmu, homofobii i rasizmu. Złotorowicz przyznał, że spotkał się z zarzutami o brak reakcji na te wypowiedzi, ale tłumaczy, że formuła debaty zakładała swobodę wypowiedzi dla wszystkich kandydatów.

Prusinowski podkreślił, że debata "Super Expressu" zjednoczyła niemal wszystkie media w Polsce, ponieważ nie była organizowana przez jedną z telewizji informacyjnych. Zwrócił również uwagę na to, co działo się za kulisami poniedziałkowego wydarzenia.

Na co narzekali kandydaci? Nie podobało im się to, że mogli przyprowadzić tylko dwie osoby na zaplecze tej debaty. Możemy chyba zdradzić, że koniecznie chcieli mieć ze sobą całą bandę wspierających ludzi: własnych fotografów, własne makijażystki, swoje pokoje, garderoby

Kto wypadł najlepiej?

Analizując występy poszczególnych kandydatów, Prusinowski ocenił, że przyzwoicie wypadli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Złotorowicz dodał, że debata pokazała, że mamy kampanię kilku prędkości, a Trzaskowski i Nawrocki to pierwsza liga.

To mięso, emocje, prawda o kandydatach, ona wychodzi w tych bezpośrednich starciach, a nie wtedy, kiedy odpowiadają na pytania siłą rzeczy ogólne, bo nie da się zadać trudnego, niewygodnego, uszczypliwego pytania 13 osobom przecież. To jest niemożliwe. Jeżeli chcemy zadać trudne pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, to wystawimy piłkę Karolowi Nawrockiemu i na odwrót

Podcast polityczny "Prezydencki poker" do posłuchania niżej. Premiery nowych odcinków podcastu emitowane będą w poniedziałki, środy i piątki na stronie Mediateka.pl, na se.pl i w pozostałych serwisach internetowych Grupy ZPR Media, a także na Spotify, Apple Podcast. Podcast będzie także dystrybuowany w wersji wideo – na platformie You Tube.

i Autor: Materiały własne "Prezydencki poker". Złotorowicz i Prusinowski analizują debatę "Super Expressu"