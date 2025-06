Prof. Antoni Dudek: Jeśli wygra Trzaskowski, zwycięstwo będzie dramatycznie wymęczone

Skraca się różnica między kandydatami

Czekamy na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów. Na razie (godzina 22 w niedzielę 1 czerwca) Rafał Trzaskowski wygrywa z Karolem Nawrockim różnicą mniej niż jednego punktu procentowego. - Różnica między kandydatami wynieść może kilkadziesiąt tysięcy głosów, albo może być nieco większa, natomiast prawdopodobnie pogłębi się ta tendencja, którą widzimy w wyborach prezydenckich od dwudziestu lat. Z każdymi kolejnymi wyborami, zwycięstwo w drugiej turze jest odnoszone coraz mniejszą ilością głosów; jeszcze 20 lat temu Lech Kaczyński pokonał Donalda Tuska grubo ponad milionem głosów, dziesięć lat temu Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim około milionem głosów, ale już pięć lat temu Andrzej Duda pokonał Trzaskowskiego niewiele ponad czterystu tysiącami, przy 10 milionach oddanych głosów – podkreślił prof. Antoni Dudek.

- Tutaj możemy przyjąć, że przy tej dużej frekwencji (10 mln na każdego) różnica jest niewielka. Podejrzewam, że dopiero w poniedziałek nad ranem będzie coś wyraźnie widać. Na wynik Karola Nawrockiego cieniem kładzie się jego biografia, on się nie wytłumaczył z zarzutów, ale to nie zmienia faktu, że za chwilę może mimo to wygrać wybory, a to pokazuje jak lepszy wynik mógłby mieć kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który nie miałby tylu problemów życiorysowych. Najprawdopodobniej wynik kandydata PiS-u byłby silniejszy. Trzeba powiedzieć jasno - te wybory prezydenckie są w praktyce czerwoną kartką, jaką otrzymała ekipa Donalda Tuska – mówi prof. Dudek.

Polska skręca w prawo

- I z tego trzeba będzie wyciągnąć bardzo poważne konsekwencje. Jako prezydent ewentualnie Trzaskowski powinien wyciągnąć konsekwencje, z prostego powodu. Jeśli wygra kandydat KO, to to zwycięstwo będzie dramatycznie wymęczone. Wszyscy widzieli, że Trzaskowski miał być faworytem, że miał wygrać, a ja już nie chcę mówić o tych, którzy twierdzili, że przesadzam, mówiąc, że Nawrocki jest niebezpieczny. No ale niezależnie od ostatecznego wyniku, jak się przyjrzymy temu bliżej, co wynika z pierwszej tury wyborów prezydenckich, to wynika jasno, że Polska skręca w prawo po półtora roku rządów Donalda Tuska – zauważa politolog.

- I jeśli ta polityka nie ulegnie radykalnej zmianie, to ten skręt w prawo za dwa i pół roku będzie jeszcze głębszy. Dużo słyszeliśmy, że przeszkodzą dla rządu była prezydentura Andrzeja Dudy, ale mnie by to przekonało wtedy, gdybym zobaczył, w jakich ważnych sprawach ustawy rządu Tuska prezydent Duda zawetował, bądź ich nie podpisał. Były to sprawy światopoglądowe, natomiast spraw, na przykład związanych z deregulacją, w ustawach na razie nie ma – tłumaczy Antoni Dudek.

Ekspert zwraca uwagę, że największe niebezpieczeństwo, jakie w tej chwili mamy, polega na tym, że mogą być próby podważania wyniku, który ogłosi nam Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek rano. – Może się tak stać, ponieważ różnica będzie rekordowo niewielka. I to jest zawsze podstawa do twierdzenia, że coś było nieprawidłowego. I najbardziej bym się obawiał, gdybyśmy wyszli z tych wyborów prezydenckich ze sporem o to, czy prezydent jest prawidłowo wybrany – dodaje prof. Dudek.

