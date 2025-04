Sikorski wbija szpilkę Trzaskowskiemu. "Na pewno Rafał miał swoje powody"

Sikorski o debacie w Telewizji Republika

Sikorski pytany w Radiowej Trójce, czy poszedłby na debatę do Telewizji Republika, przyznał, że "aż tak blisko" nie śledzi kampanii wyborczej. - Mnie się wydawało, że ten pierwotny pomysł Końskich, sprzed paru lat w poprzedniej kampanii wyborczej polegał na tym, żeby dotrzeć do innej bańki, nie swojej bańki. I dlatego wydaje mi się, że nie wiem, czy w tej debacie, czy w poprzedniej, występ w tej prawicowej telewizji byłby raczej użyteczny - stwierdził szef MSZ. Dodał, że Rafał Trzaskowski "na pewno miał swoje powody", by nie wziąć udziału w debatach organizowanych przez Telewizję Republika. Zastrzegł, że mówi za siebie. "Ja bym i pojechał, i poszedł (na debaty)" - dodał Sikorski. W piątek w Końskich odbyły się dwie debaty kandydatów na prezydenta: debata zorganizowana przez Telewizję Republika na miejskim rynku z udziałem pięciorga kandydatów, w tym popieranego przez PiS Karola Nawrockiego oraz debata prowadzona przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu i transmitowana przez te stacje z udziałem ośmiorga kandydatów, w tym Nawrockiego i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. W poniedziałek Telewizja Republika zorganizowała debatę w swojej siedzibie w Warszawie z udziałem dziesięciorga kandydatów, m.in. Nawrockiego. Nie pojawili się Trzaskowski i kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat.

Najnowszy sondaż. Trzaskowski wygrywa z Nawrockim i Mentzenem

W najnowszym sondażu prezydenckim przeprowadzonym przez pracownię badawczą Opinia24 na zlecenie Radia Zet, badanym zadano pytanie: - Prawdopodobnie dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, w której spotkają się dwaj kandydaci. Na kogo z tej dwójki zagłosowałby Pan / Pani w takich wyborach? W badaniach przyjęto założenie, że do II tury przechodzi dwóch z trzech uczestników wyścigu prezydenckiego, którzy obecnie posiadają najwyższe poparcie, czyli - kandydat KO Rafał Trzaskowski, popierany przez PiS Karol Nawrocki i kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Do udziału w badaniu zaproszono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że wezmą udział w najbliższych wyborach prezydenckich. W sytuacji, w której Trzaskowski wejdzie do II tury z Mentzenem, 50 proc. badanych deklaruje, że oddałoby swój głos na kandydata KO, a 43 proc. badanych wyraziło poparcie dla kandydata Konfederacji. 7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie kogo poparłoby w takiej sytuacji.

